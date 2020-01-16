【尋人】七旬翁粉嶺蝴蝶山失蹤四日　兒媳焦急盼行山客幫幫眼

74歲老翁趙桂枝日前在粉嶺行山失蹤，警方、消防等政府部門連日搜索不得要領，兒媳心急如焚廣發尋人訊息，希望北區行山客途經流水響、和合石、蝴蝶山等地時多加留意，好讓他們一家團聚。

七旬翁粉嶺蝴蝶山失蹤，兒媳焦急盼行山客多加留意。（受訪者fb照片）

趙桂枝兒媳李小姐表示，1月13日趙與妻行山後，上午11時43分向家人表示獨自前往和合石墳場拜祭其父，當家人下午2時致電時，發現電話已關機。趙家當日下午5時開始四處尋找，並報警處理，李小姐非常擔心有糖尿病及高血壓需要長期服藥的家翁，連日搜索不果決定網上尋人。趙桂枝最後於粉嶺蝴蝶山露面後不知所終，李小姐希望北區行山客途經流水響、和合石、蝴蝶山等地時多加留意。

警方亦呼籲市民提供趙桂枝的消息，趙身高約1.7米，體重約68公斤，中等身材，長面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿黑色迷彩外套、黑色長褲及藍色波鞋，攜有一個迷彩背包及一個迷彩腰包，並手持一把綠色長雨傘。如有趙桂枝的消息或曾見過他，請致電3661 3127或6273 5787或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。