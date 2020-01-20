【藥樽藏毒】泰文藥樽掩飾運毒品來港　警拘兩人檢2500萬元海洛英

警方毒品調查科日前在沙田一個住宅單位搗破製毒工場，檢獲約33.7公斤懷疑海洛英，市值約2500萬港元。警方相信兩名男子在單位內，將以藥物膠囊、泰文藥樽盛載偽裝入口的粉末海洛英，用千斤頂壓成磚狀，再轉售圖利。兩名被捕男子將在稍後於沙田裁判法院提堂，被暫控一項製造危險藥物罪名。

警方相信兩名男子在單位內，將以藥物膠囊、泰文藥樽盛載偽裝入口的粉末海洛英，用千斤頂壓成磚狀，再轉售圖利。（蔡正邦攝）

毒品調查科(行動3C)高級督察張俊朗講述案情，指1月18日晚上11時許，毒品調查科探員根據線報及深入調查後，埋伏於沙田橫壆街一個住宅單位外，見兩名本地男子，分別26歲姓余以及24歲姓陳男子，從單位外出，人員上前將二人截停，並帶入單位搜查。經搜查後在余男身上檢獲約42克懷疑海洛英，又在單位內搜獲大量分別為粉末狀和磚狀懷疑海洛英毒品，以及一些毒品製作工具，包括俗稱「千斤頂」的油壓器、攪拌機、可再封透明膠袋、電鑽、和電子磅等。

行動中共檢獲約33.7公斤懷疑海洛英，市值約2500萬港元，他形容如此大量海洛英為近年少見。另外在單位內搜出大量空藥物膠囊及藥樽，藥物膠囊有海洛英痕跡，經調查後相信不法份子為逃避偵查，將粉末海洛英收藏於藥物膠囊內，以藥物作為掩飾，由外地輸入來港。成功來港後，將粉末海洛英從藥物膠囊取出，並用千斤頂壓成磚狀，再轉售圖利。由於藥樽上有泰文，所以相信是外地入口。

案中二人被暫控一項製造危險藥物罪名，稍後在沙田裁判法院提堂。