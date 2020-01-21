【7.21元朗半年．直播】元朗站近百人聚集　區議員促警方調查事件

自去年7月21日元朗西鐵站白衣人無差別襲擊市民事件，元朗每月21日均有集會，今晚（21日）亦有網民發起「121元朗黑夜半週年」活動，會於元朗西鐵站或YOHO Mall舉行。下午3時起元朗站暫時關閉，港鐵列車不停元朗站。下午時份，商場部分商舖已提早關門。7.21事件至今半年，其中8名傷者於今日正式入稟控告警務處處長鄧炳強，指控警方未有履行職責保護市民，需要承擔賠償責任。至晚上7時，元朗區議員張秀賢和元朗區議會副主席麥業成在元朗西鐵站樓下的巴士站舉辦放映會，現場有近百名市民聚集。

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【19：59】現場約有近百市民聚集，區議員播放早前中西區區議會的開會內容，及播放與721事件有關的片段。

【19：50】一名建築工人憶述721當晚所發生的事件。他形容施襲者與野獸沒有分別，自己當晚被打傷左手，有年輕人幫忙擋棍，對方亦頭破血流。他稱當晚相片已上載至雲端，確保證據不會遺失。

【19：47】有區議員表示，721事件市民沒有退縮空間，不接受林鄭月娥只成立「獨立檢討委員會」。

【19：38】在場人士高叫「徹查721」口號

【19：27】約數十名市民於元朗西鐵站巴士總站聚集，區議員等人輪流發言。張秀賢稱身為區議員若不跟進「721事件」，對不起元朗人，要求警方、何君堯開會。

有一老翁於元朗站外用二胡拉奏「願榮光歸香港」。（鄧詠中攝） 下午2時半左右，軍裝警員在元朗西鐵站內巡邏，亦有多名保安在閘口戒備。 於元朗站外，68歲Michael指，今日為721半周年，今早約11時已到站外撐傘，欲站至今午1時。他指，早於六四事件發生後，已參與抗爭，又稱過往多個月，適逢21日，均會到元朗站外默默撐傘。附近則有一名老翁用二胡拉奏反修例歌曲。

（鄧詠中攝） 至於毗連港鐵站Yoho Mall 內，有保安不時巡邏，不過商場職員表示，暫未收到通知將提早關門。據了解，約兩星期前，商場內扶手電梯及玻璃圍欄已加上膠板，而多間分店有損毀美心集團旗下的元氣壽司招牌亦已圍封。

下午3時，元朗站關閉，港鐵設專車接報乘客往朗屏站乘搭西鐵，十多名乘客乘坐專車前往朗屏站，不少人手持大型行李，職員協助乘客上車。乘客馮小姐認為，現時很和平，不理解為何要關站。乘客廖女士認為，需外出準備年貨及準備過年工作，太早關站非常不便，集會在晚上，港鐵應在晚上6時後才關站。

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下午4時許，元朗舊墟路近東頭村有三輛豬籠車及一EU車停泊，青山公路元朗段亦有兩豬籠車停泊在Yoho Mall一期門口，而Yoho Mal內有部分店舖已提早關門，包括一些鄰近港鐵出入口的店舖，另外過去示威衝突曾被破壞的店舖，Starbucks已經關門，而小米及優品360仍有開門，有客人包括內地旅客仍購物中。

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有網民發起7.21半年放映會，今晚7時在元朗西鐵站G出口舉行，元朗錦田區議員李頌慈在社交網站表示放映會獲警方發出不反對通知書。港鐵宣佈下午3時起元朗站將暫時關閉，列車不停元朗站。

7.21元朗黑夜事件簿