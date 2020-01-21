【7.21元朗半年．直擊】元朗站下午3時關閉　YOHO玻璃圍欄封膠板

自去年7月21日元朗西鐵站白衣人毆打市民事件，元朗每月21日均有集會，今日（21日）下午3時起元朗站將暫時關閉，港鐵列車不停元朗站。7.21事件至今半年，其中8名傷者於今日正式入稟控告警務處處長鄧炳強，指控警方未有履行職責保護市民，需要承擔賠償責任。中午時份，商場如常，有職員表示，暫未收到通知將提早關門。

有一老翁於元朗站外用二胡拉奏「願榮光歸香港」。（鄧詠中攝） 下午2時半左右，軍裝警員在元朗西鐵站內巡邏，亦有多名保安在閘口戒備。 於元朗站外，68歲Michael指，今日為721半周年，今早約11時已到站外撐傘，欲站至今午1時。他指，早於六四事件發生後，已參與抗爭，又稱過往多個月，適逢21日，均會到元朗站外默默撐傘。附近則有一名老翁用二胡拉奏反修例歌曲。

（鄧詠中攝） 至於毗連港鐵站Yoho Mall 內，有保安不時巡邏，不過商場職員表示，暫未收到通知將提早關門。據了解，約兩星期前，商場內扶手電梯及玻璃圍欄已加上膠板，而多間分店有損毀美心集團旗下的元氣壽司招牌亦已圍封。

有網民發起7.21半年放映會，今晚7時在元朗西鐵站G出口舉行，元朗錦田區議員李頌慈在社交網站表示放映會獲警方發出不反對通知書。港鐵宣佈下午3時起元朗站將暫時關閉，列車不停元朗站。

7.21元朗黑夜事件簿