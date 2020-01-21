【倫敦金】卧底搗破倫敦金集團拘35人　警考慮充供主腦2千萬物業

警方搗破倫敦金集團。警方表示，2018年倫敦金騙案有上升趨勢，去年初派出一名卧底探員到本地幾間倫敦金投資公司工作蒐證，發現最少40人受騙，涉款超過港幣5,700萬元。警方昨採取拘捕行動，搜查全港53個地點，拘捕35名涉案人士，介乎17至68歲，包括兩名集團主腦，涉串謀詐騙、洗黑錢、自稱三合會成員及販運危險藥物。警方凍結涉案人22個戶口共1千萬元，並考慮充供主腦兩個價值2千萬元物業。

去年初派卧底潛多間倫敦金公司 揭40人受害涉5,700萬元

商業罪案調查科警司洪毅表示，鑑於2018年倫敦金騙案有上升趨勢，所以商業罪案調查科在2019年年初部署一個卧底行動，委派一名卧底探員到本地幾間倫敦金投資公司工作，進行情報蒐集及深入調查，重點打擊以不良手法或非法詐騙投資者的倫敦金詐騙集團。行動期間，卧底探員了解投資公司的運作亦調查了涉案人物在公司中的角色，根劇卧底探員的證據顯示，最少有四十人被這些倫敦金公司以欺詐手法騙取超過港幣5,700萬元。

破獲多個集團拘35人 最細17歲

警方昨日（20日）商業罪案調查科聯級刑事調查隊部門約200探員採取拘捕行動，搜查全港53個地點，包括兩個位置觀塘及灣仔的寫手樓。是次警方破獲多個倫敦金集團，它們由2015年至2017年開始運作，現時拘捕35名曾在不同倫敦金公司工作的涉案人士，29男6女，介乎17至68歲，包括兩名集團主腦、公事董事、管理人士及投資經紀，涉及串謀詐騙、洗黑錢、自稱三合會成員及販運危險藥物。行動中亦檢取電腦、交易紀錄、數簿、開戶文件及交易合約等。

凍結1千萬戶口 考慮充供2千萬物業

洪毅指，警方亦在集團主腦及骨幹成員住所，檢取港幣約20萬元、25個總值逾100萬元名貴手袋、6萬總值逾50萬元名錶，亦進行了財富調查，一共凍結涉案人22個銀行戶口，涉及港幣1千萬元，警方亦考慮根據相關法例，充供涉案主腦所持有的兩個價值2千萬元住宅物業。拘捕行動仍然續，不排除更多人被捕。

受害人主要為年輕男性

商業罪案調查科高級督察鄧國軒表示，40名受害人介乎20至71歲，27男13女，損失5000至612萬元不等，最短的詐騙過程為半個月，最長逾一年。根據分析，已知的受害人主要為年輕人，年齡介乎20至29歲，所涉金額亦較多，相信由於他們不熟悉倫敦金投資範疇而被騙。

偽裝美女經紀 以社交媒體接觸受害人

商業罪案調查科總督察黎偉俊表示，卧底發現騙徒通常會使用兩種犯案手法騙取受害人，他們會透過兩種手法接觸受害人，一是利用社交媒體接觸受害人，他們會偽裝成樣貌標誌的女經紀，對受害人噓寒問暖及關心，以博取信心，從中表現他們過着奢華生活，其源於投資倫敦金而獲得；另外他們會以「cold call」方式致電受害人，聲稱作問卷調查以獲取受害人的個人資料及是否有投資經驗，獲得資料後會再打給受害人，開始向他們灌輸誤導性的投資倫敦金資料。當受害人對投資產生興趣後，他們會向受害人提出作投資及將款項存入指定戶口。

詐財後存入主腦等個人戶口 假網頁供受害人查閱

黎偉俊指，騙徒獲得款項後會清洗黑錢，經紀會作出不合埋及頻繁的交易，目的是獲取佣金，直至耗盡受害人的金錢為止。另一方法是他們無作任何投資，以轉帳、現金、支票的形式直接過戶到主腦、骨幹成員及經紀個人戶口中。此外，騙徒會向受害人提供網頁，聲稱受害人可以透過該網頁對自己的投資作出檢查及控制，但網頁實為虛構，與實際投資無關係，換言之騙徒無協助受害人作任何投資活動。其間當受害人想取回金錢，騙徒會用不同藉口拒絕要求。集團成員及經紀得到金錢會購買個人名貴產品及個人消費。

龐大倫敦金集團具證監會牌照

商業罪案調查科總督察馬怜昊表示，倫敦金在香港無特定監管，它是非常高風險的投資產品，若市民決定投資倫敦金，尤其會簽署交易授權書，需咨詢專業人士意見。他指出，由於相關倫敦金公司有公司註冊，過往幾年有龐大的倫敦金集團更有放債人牌照、保險經紀牌照，甚至證監會牌照，但他們一般會使用一間無牌照的公司進行詐騙。

香港人防騙意識高 騙徒轉打內地人主意

馬怜昊表示，倫敦金騙案於90年代為求職騙案，騙徒會着新員工找親朋戚友投資，到2000年後因科技發達，會使用「cold call」或網上社交媒體接觸受害人，及至近10年使手機應用程式。由於近年的宣傳及打擊，香港人對倫敦金的防騙意識提高，騙徒轉移尋找內地甚至外地的受害人。

倫敦金騙案不時發生，2018年警方接獲內地男子報案，指自2015年與內地友人向一個與香港公司同名的內地網上投資平台買賣貴金屬，至2018年帳戶無法運作，懷疑受騙。苦主去年來港請願遭人毆傷，警方調查後，拘捕13名涉襲擊案男子。至於「騙案」方面，警方調查發現涉及8名受傷人，全部為來自不同省份中國籍男子，涉款約1,400萬元人民幣。