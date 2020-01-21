【逃犯條例】稱接獲市民投訴阻塞通道　三部門承認清理祭壇

今日（21日）凌晨3時許，有近半百名防暴警於尚德停車場外清拆22歲科大生周梓樂及15歲女學生陳彥霖「祭壇」，期間有夾斗車到場協助清拆，約50名防暴警則在馬路戒備。房屋署回覆查詢時表示，因收到不少居民投訴，指尚德邨停車場外的行人路，被人非法搭建構築物，阻塞通道，造成不便，因此居民要求房署及早移除那些障礙物。食環署發言人表示，今日凌晨參與將軍澳尚德邨停車場外的聯合清理行動。

今日凌晨，房署聯同食環清理尚德停車場外祭壇。（陳永武攝）

今日凌晨3時許，約半百名防暴警，於尚德停車場外清拆「祭壇」，期間有夾斗車到場協助清拆，防暴警則持長槍在馬路戒備。至凌晨約4時，「祭壇」全被拆走，警員收隊離去。原本滿布鮮花、蠟燭及紀念品的「祭壇」，變成一片頹垣敗瓦，兩人的「遺照」亦已不知所終，牆身只剩部分未能鏟走的便利貼。有市民得悉警方行動後大為不滿，數十名示威者用磚頭、膠圍欄，堵塞唐明街及唐俊街十字路口，及至凌晨約4時半，示威者離去，警方亦未有折返清理路障。

房屋署：居民要求及早移除障礙物

房署回覆《香港01》查詢時表示，臨近新年，收到不少居民投訴在尚德邨停車場外的行人路面上被人非法搭建構築物，阻塞通道，造成不便。由於該處屬於尚德邨的公用地方範圍，因此居民要求房署及早移除那些障礙物。至於停車場外的連儂牆則並不屬於房屋署的範圍。惟現場所見，本身於牆上的周同學及陳彥霖遺像，同樣被清理。

食環署發言人表示，今日約凌晨三時曾參與相關部門在將軍澳尚德邨停車場外的聯合清理行動。食環署會繼續留意未經許可張貼招貼的情況，並在有需要時與相關部門採取聯合行動。

路政署則表示，相關部門到將軍澳尚德停車場附近進行聯合清理行動，清理的範圍主要位於尚德邨內包括屋邨建築物外牆及行人路，屋邨內的清理工作，包括安排工程車輛運走清拆的雜物及清理公眾地方未經許可張貼招貼的工作，由其他相關部門負責。路政署則安排承建商數名工人清理在公共道路上的塗鴉，並就其他部門負責清理塗鴉的工作提供協助。此外，路政署亦在其後的堵塞公共道路事件中協助清理路障。