【倫敦金】主腦七年間兩涉倫敦金案　天書教cold call纏足十個月

警方派出臥底潛入多間倫敦金公司，搗破詐騙集團並拘捕兩名主腦，兩名主腦經營的倫敦金公司位於觀塘一棟甲級商廈的高層寫字樓，他們早於2013年涉倫敦金騙案被捕，案件現時仍在調查中。臥底揭發倫敦金公司除了偽裝成美女經紀透過社交媒體詐財外，亦用「cold call」方式接觸受害人，先假裝做問卷調查套取受害人資料及了解其投資經驗，其後再屢次致電並灌輸誤導性訊息吸引受害人作投資。倫敦金集團為成員提供「cold call」天書，教路成員與市民對話，並如何化解其婉拒措辭。

兩主腦2013年曾涉倫敦金案被捕

據了解，涉案被捕的倫敦金集團主腦分別為40歲姓黎男子及40歲姓黃男子，他們曾於2013年營運一間名為皇朝金融的公司，同時涉及倫敦金案被捕。今次他們再度營運倫敦金公司，其寫字樓位於觀塘巧明街一棟甲級商樓的高層。其網頁聲稱，集團於90年代後期成立，為亞太區個人及公司客戶提供前端性的網上投資服務，客戶可通過網上平台進行貴金屬買賣，種類包括現貨金或銀，服務理念為「誠信、專業、創新、共贏」。但自2018年開始，有人於網上聲稱友人誤墮此公司的騙局，購買倫敦金。

商業罪案調查科總督察黎偉俊指倫敦金集團會以cold call致電受害人。（林振華攝）

「cold call」先扮問卷調查 套取受害人資料

商業罪案調查科總督察黎偉俊表示，倫敦金公司會以「cold call」方式致電受害人，聲稱作問卷調查以獲取受害人的個人資料及是否有投資經驗，獲得資料後會再打給受害人，開始向他們灌輸誤導性的投資倫敦金資料。當受害人對投資產生興趣後，會向受害人提出作投資及將款項存入指定戶口，其後清洗騙款。

天書教「cold call」 化解受害人婉拒理由

「Cold call」促銷電話令不少人煩厭，政府去年曾擬規管。根據警方檢獲的證物，倫敦金公司提供「電話行銷範例」及「電話簡單應答」參與答案，教成員如何與市民展開對話、引起其興趣及化解其各樣婉拒措辭等。例如當市民表示「我都無錢」時，成員可稱「咁就啱啦，最驚你話有錢，我只不過俾你認識多樣理財工具……」；當市民稱「唔得間」，可以回應「原來你唔得閒呀，咁我搵個大家方便嘅時間再搵你……」。

「Cold call」電話打足十個月

「Cold call」無懼市民婉拒，打足十個月電話。一本倫敦金集團成員與目標對象的對話紀錄顯示，自2016年1月至10月，最少25次致電一名市民，初時經歷多次無人接聽，其後對方直接拒絕仍多番致電，最後獲悉對方做生意及家庭背景。