【天眼直擊】兩青年持刀劫釣魚機賭檔　事後疑遭圍毆求饒﹕對唔住

網上流傳兩段影片，懷疑有兩名青年持刀行劫賭檔後，結果被多人包圍毆打。片中可見兩名穿黑衣的青年手持利刀，闖進釣魚機賭檔內，指嚇三名男子，著他們交出錢財，然後將財物放進膠袋內。之後，另一影片中，兩名打扮相似的青年，被多人包圍狂毆，有人怒喝﹕「我個場你都夠膽搞？打！呢度大埔呀你知唔知呀！同我叫Melody出嚟！揸刀好有型呀？」兩名青年頻呼「冷靜啲，對唔住呀！」。

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首段影片是閉路電視片段，相信為釣魚機賭檔的「天眼」，拍攝時間為今凌晨0時36分。片中兩名身穿黑衣、沒有遮掩臉容的青年，走進釣魚機賭檔內，其中一人手持利刀。他們舉刀指嚇坐著的滿手紋身負責人，然後再押門外兩名男子入內，以利刀拍檯威嚇，要求他們交出身上財物。三人將財物放在檯上後，青年將金錢收進膠袋內。持刀青年疑要求負責人交出收益，對方示意在櫃桶內，惟同黨翻找一輪後沒有發現，持刀青年多次作勢恐嚇該名負責人。兩人之後離開現場。

而另一條影片可見，兩名打扮相似的青年，被十多人包圍毆打。倒地青年狂呼﹕「冷靜啲，對唔住呀！」旁邊有懷疑是賭檔負責人斥罵﹕「我個場你都夠膽搞？」並著身邊的同伴繼續拳打腳踢，有人用腳猛踩青年的頭部，並用棍狀物揮打青年，青年雙手抱頭無力反抗。現場有人叫青年聯絡「Melody」，惟青年指通訊已被對方「block（封鎖）了」，無法取得聯絡。

警方表示，今凌晨2時36分，在大埔戲院街及仁興街交界接獲一宗打架案，報案人指有10多人與一名男子打架，當時有人持棍。警方到場後沒有發現，案件列作「打架」處理。暫未知此宗案件與上述影片有無關連。