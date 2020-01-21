【短片曝光】兩青年持刀劫賭檔　得手後遭圍毆﹕我個場都夠膽搞？

網上流傳兩段影片，懷疑有兩名青年持刀行劫賭檔後，旋即被多人包圍毆打。首段短片見到兩名穿黑衣的青年手持利刀闖入賭檔，指嚇場內三名男子，喝令他們交出財物，然後將財物放進膠袋內。另一段影片則見，兩名打扮相似的青年被多人包圍狂毆，有人怒喝：「我個場你都夠膽搞？打！呢度大埔呀！你知唔知呀！同我叫Melody出嚟！揸刀好有型呀？」兩名青年捱打期間不斷求饒：「冷靜啲，對唔住呀！」

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首段影片相信是釣魚機賭檔內的閉路電視片段，畫面顯示拍攝時間為今日凌晨零時36分，當時門口櫃檯有一名滿手紋身的男子坐着，兩名身穿黑衣、沒有遮掩臉容的青年突然走入場內，其中一人持利刀指嚇櫃檯男子，然後再押門外兩名男子入內，再以利刀拍檯威嚇各人，要求他們交出身上財物。

三人將財物放在檯上後，迅速被青年收進膠袋內，而持刀青年疑喝令櫃枱男交出收益，對方示意在櫃桶內，惟同黨翻找後沒有發現，持刀青年多次作勢恐嚇櫃枱男，其後兩人離開。

另一條相信是手機拍攝的影片可見，兩名與行劫者打扮相似的青年，在路邊遭十多人包圍毆打，他們倒地狂呼﹕「冷靜啲，對唔住呀！」旁邊有懷疑是賭檔負責人斥罵﹕「我個場你都夠膽搞？」並着令同伴繼續向兩人拳打腳踢，有人用腳猛踩青年的頭部，又用棍狀物揮打，青年無力反抗下雙手抱頭自保。現場有人叫青年聯絡「Melody」，惟青年指通訊方法已被對方「block（封鎖）了」，無法取得聯絡。片段未能得知兩名青年的最終下場。

警方表示，今日凌晨2時36分接報，指大埔戲院街及仁興街發生打架事件，報案人指有10多人與一名男子打架，當時有人持棍。警方派員到場後沒有發現，案件列作「打架」處理。暫未知該打架案是否與網上流傳的影片有否關連。