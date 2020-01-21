【輕鐵撞斃少年】13歲少年左腦凹陷慘死　父痛心﹕熱心助人有義氣

屯門鐘屋村站昨晚發生奪命車禍，13歲少年黃苡洛騎單車慘被輕鐵撞斃。黃父指向來叮囑兒子騎單車時要小心安全，會亮起頭尾燈，只在單車徑上騎車，對意外感難以置信。當他趕往醫院時，醫生著家人要有心理準備，指兒子右腦凹陷，胸骨全部骨折，右小腿骨外露，「直頭七孔流血，最終兒子回天乏術，「就咁就帶走咗啦。損失一個咁有意義嘅人，好傷心。」他指兒子向來乖巧孝順、有義氣，二話不說便幫忙朋友，孝順公婆，帶他們去吃好東西，並天天攙扶年邁的公公。對於意外發生，他未知是否有人車速過快，未有在過路處收慢及響號肇禍，希望警方盡早查明真相。

苡洛父母對愛兒離世感痛心，指兒子獲獎無數，為人乖巧。

13歲慘死少年黃苡洛，就讀東華三院郭一葦中學，為中二學生，與父母、胞姐同住泥圍菜園村。黃父指，苡洛樂於服務社群，待人有義氣，對長輩亦孝順。日前朋友被偷單車，他主動為對方報案。今日亦相約公公、婆婆前往品嘗燒味飯，惜再無機會。他又提到苡洛成績雖不算傑出，但去年學校指他大有進步，於是讓他前往英格蘭，與外國學生交流。

事發於昨晚6時許，苡洛騎單車至青山公路及亦園路交界過路處時，被輕鐵撞斃。黃父表示，與妻子在晚上6時半下班回家，苡洛剛好準備騎單車出門，前往天水圍社區中心參與咖啡拉花的課程及做義工。在他出門時，父母叮囑他騎單車要小心安全，亦有提醒他要亮起單車燈。

苡洛近日與胞姐一同學拉花，兩人不時會談論心得，感情有所進步。（家人提供）

詎料十多分鐘後，他們接獲醫院急症截電話，指兒子與輕鐵發生碰撞，他們慌忙趕至醫院，醫生指要有心理準備，並稱苡洛「右腦凹陷，胸骨全部骨折，右小腿骨外露」。即使已打了兩枝強心針，「醫生話生存機率好渺茫，佢哋話盡量會去救。」可惜，延至7時43分，兒子證實離世。

苡洛的公公驚悉噩耗，由長沙灣趕至屯門醫院，欲見孫兒最後一面，「一邊難過一邊震」，苦尋前往醫院的方法，他終到達醫院，惜只見孫兒的遺體，驚見其牙齒被衝力撞至脫落，一鼻鮮血，他痛心不已，「佢個心好好，我咁嘅身體，佢都日日扶住我，唔係咁多人做得到」。

對於兒子飛來橫禍，黃父指平日由他陪同兒子前往社區中心，「始終佢都係我個仔，我都好擔憂佢」，怎料今次未有陪同，兒子卻喪失性命，他傷心稱﹕「就咁就帶走咗啦，冇辦法啦，我都挽留唔到。」黃父續指，平日父子倆外出時，他不時苦心提醒只可以在單車徑騎車，在行人路及過馬路時要下車，否則屬違法。

事發時，苡洛被輕鐵猛撞，繼而拋飛，復被捲進車底輾過，黃父質疑當時車速過快，未及收掣，認為司機駛至燈位時應減速及響按。不過，他指自己不在現場，未知事發經過，警方會翻查閉路電視片段，調查意外成因，包括哪一方衝燈肇禍。