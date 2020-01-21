【海關殉職】海關沙洲快艇沉沒　三名關員不治　張建宗到場

【01﹕19】保安局局長李家超亦到場。 【01﹕00】署理行政長官張建宗到屯門醫院了解事件，由海關關長鄧以海陪同下進入急症室。

署理行政長官張建宗到達屯門醫院。(陳永武攝)

21日晚上9時許，警方接報指，屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘船撞及不明物體沉沒，船上5人墮海。水警到場救起最少兩人，搜救仍在進行中，飛行服務隊亦派出直升機在上空搜索。最新消息指，5人已全部獲救，其中2男清醒送北大嶼山醫院；另2男1女昏迷，送往屯門醫院，惟送院搶救後，延至今日(22日)凌晨證實不治。

據了解，涉事船隻為海關船隻，舷號CE13，屬淺水巡邏船，為中國製造，事發時正在執行追截任務。意外後，整艘船嚴重損毀，隨即沉沒。消息稱，該3名殉職海關人員，於意外後被困在「軚房」內，約40分鐘後始由消防蛙人救出。根據海關網頁資料，淺水巡邏艇的任務，包括追截走私快艇及機動舢舨。

20分鐘內在船艙內救三人

消防處表示，昨晚9時14分接後指一艘海關船翻轉，有人被困船艙。第一艘滅火輪在29分鐘後到場，發現11米長海關船翻轉，海面不見其他飄浮物，兩名消防蛙人下水搜救，20分鐘內在船艙內救出三名傷者，他們已無知覺，被送上消防船進行急救，由水警輪轉送碼頭，再轉送醫院。事故中船上共有五名傷者，兩名輕傷傷者在消防處到場前，已由水警輪救起送院，而其餘三名傷者由消防潛水員救出，送院後證實死亡。另有一名水警在執行拯救任務時受輕傷。

而海關指，涉事船隻為淺水巡邏船，在昨日傍晚6時半，離開海關位於昂船州基地，當時在沙洲附近海面進行反走私巡邏行動。現場消息指，晚上9時許發生意外，當時有五名海關人員在船上，年齡介乎27至43歲，分別四男一女。涉事淺水巡邏船在2016年下水，每年進行例行檢查，上次例行檢查在去年三月進行。對於三名海關人員身故感傷痛，海關會根據現有機制協助三名人員的家人。

凌晨零時半，海關關長鄧以海等高層人士，到達屯門醫院了解情況。

傷者昏迷送院。（孔繁栩攝）

傷者昏迷送院。（孔繁栩攝）

沉船意外頻生。上月19日，一艘水警快速小艇於西貢對開赤洲一帶，追截一艘懷疑走私船時發生碰撞，水警小艇翻側，三名警員墮海受傷；本月4日傍晚，東涌沙螺灣對出海面一艘漁船沉沒，船上八人墮海，七人獲救起，一人失蹤，直至四日後發現一具男浮屍，相信為失蹤事主。