警兩周反酒駕藥駕行動　新年違泊嚴重阻路即拖車

警方自周日（19日）展開代號「追捕者」，全港性酒後及藥後駕駛執法行動，為期兩周。警方表示，將在多個地點設路障及檢查站，包括酒吧區附近，對司機進行隨機呼氣測試。 為增加執法效能，警方會同時使用自動車牌識別系統，會關注包括未領取車牌車輛、登記車主車牌被取消、登記車主未有執行拘捕令及通緝車輛。

警方今日進行追捕者行動，打擊酒後及藥後駕駛。（林振華攝）

警方在農曆年間會有不同的執法行動，包括票控阻塞交通及超速車輛。如違泊車輛嚴重阻塞交通，會即時拖車。警方特別提醒駕車前往維園及銅鑼灣購物區的駕駛人士，由於年宵及購物人士眾多，警方會加強執法，針對禁區等候、上落客及上落貨車輛，有需要時會拖車。

警方指，飲酒及服食某些藥物後，司機的專注力及判斷力下降，但有人堅持駕駛，對自己及其他道路使用者造成威脅。去年首11個月，610人因酒後駕駛被捕，6人藥後駕駛被捕，較前年同期分別下降三成及增加一人。同時，去年首11個月，全港共有197宗與酒後駕駛有關的交通意外，雖較2018年下降，但「一單都嫌多」，警方表示會嚴厲執法。酒後駕駛為嚴重罪行，一經定罪可入獄三年、罰款2.5萬元及扣十分，酒後駕駛可令車輛第三者保險失效，若造成財物或人命傷亡，司機可能面對巨額索償。

一名外籍鐵騎士被發現無繳交告票罰款，被帶返跑馬地警署。（林振華攝）