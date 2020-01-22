【海關殉職】快艇進行反走私巡邏　消防：事發海面未見漂浮物

昨晚（22日）9時許，屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘海關快艇沉沒，船上5人墮海，其中2男1女關員昏迷，送院搶救不治。消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，肇事海關船隻約11米長，事發海面未見漂浮物，仍需調查船隻反轉原因。三名死者救出時已失去意識，三人均有穿上救生衣。海關助理關長（邊境及港口）陳子蓮則表示，有關淺水巡邏艇於2016年下水，對上一次的例行檢查是2019年3月。對於有三名關員身故感非常傷痛，海關會根據現有機制，提供一切可行協助家屬。

海關助理關長（邊境及港口）陳子蓮（左二）及消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽（右三）交代事件。（劉定安攝）

消防派兩蛙人落水搜救 三人被救出時已失去意識​

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，昨晚9時14分接報，指香港國際機場以西月兩海里，有一艘海關船隻反轉，有人被困船艙，消防派出五艘消防船、四輛消防車及九輛救護車，共72人包括12名潛水人員前往意外現場搜救。

第一艘消防輪於29分鐘後到達，發現現場一艘約11米長海關船隻反轉，消防派出兩名蛙人落水進行搜救，20分鐘內在船艙位置找到3名傷者，其時三人已失去意識，隨即被送上消防船進行急救，之後由水警輪轉送碼頭再送往屯門醫院搶救。

事故中共有五名傷者，其中兩人受輕傷，在消防處到場前由水警輪送往醫院，三人轉送醫院後證實死亡，另外，一名水警受輕傷。

肇事船隻​去年3月曾例行檢查

海關助理關長（邊境及港口）陳子蓮稱，肇事船隻為淺水巡邏艇，於昨日傍晚6時許離開海關昂船州基地，之後於沙洲附近海面進行反走私巡邏行動，昨晚9時許發生意外。5名關員包括四男一女，年齡介乎27至43歲。

陳子蓮指，有關淺水巡邏艇於2016年下水，海關每年均會例行檢查，有關船隻對上一次的例行檢查是2019年3月。海關對於三名海關人員身故，感到非常傷痛，海關會根據現有機制，提供一切可行協助家屬。

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，消防人員到場時，看不到海面有其他漂浮物，暫未知反船原因，三名傷者被救出時有穿救生衣。陳子蓮續指，有待進一步作全面調查才可知意外事發經過。

事發21日晚上9時許，警方接報指，屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘船撞及不明物體沉沒，船上5人墮海。水警到場救起最少兩人，搜救仍在進行中，飛行服務隊亦派出直升機在上空搜索。最新消息指，5人已全部獲救，其中2男清醒送北大嶼山醫院；另2男1女昏迷，送往屯門醫院，惟送院搶救後，延至今日(22日)凌晨證實不治。

據了解，涉事船隻為海關船隻，舷號CE13，屬淺水巡邏船，為中國製造，事發時正在執行追截任務。意外後，整艘船嚴重損毀，隨即沉沒。消息稱，該3名殉職海關人員，於意外後被困在「軚房」內，約40分鐘後始由消防蛙人救出。根據海關網頁資料，淺水巡邏艇的任務，包括追截走私快艇及機動舢舨。

凌晨零時半，署理行政長官張建宗、保安局局長李家超、海關關長鄧以海等高官，到達屯門醫院了解情況。