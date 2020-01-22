海關搗家庭式經營冒牌集團　代購外國名牌作招徠　五男女被捕

香港海關於本周一（20日）採取執法行動，搗破一個以家庭式經營的冒牌貨集團，集團在網上平台以代購名義售賣懷疑冒牌物品的活動，並於葵涌的儲存及包裝中心，檢獲1100件懷疑冒牌手袋、衣服及鞋等，估計市值約110萬元，並拘捕一男四女。

冒牌貨集團避免與買家有直接聯繫。(陳諾希攝) 版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢指，香港海關首次成功瓦解一個活躍於網上平台的冒牌貨集團，集團以代購外國名牌產品方式招徠客人，實質是出售懷疑冒牌物品。王稱海關早前接獲舉報稱有代購商在網上賣冒牌貨，於是透過大數據系統分析，在社交網站上鎖定多個戶口，揭發家庭式經營的冒牌貨集團。此集團於社交網站上設立多個帳戶，與買家確認商品後經多個銀行戶口收取款項，到葵涌的倉庫包裝商品，最後經速遞員送出商品，避免與買家有直接聯繫。 海關與商標持有人合作 搗破冒牌貨集團 海關假扮顧客購買有關商品，經深入調查及與商標持有人緊密合作下，人員於1月20日採取執法行動，搗破一個位於葵涌的儲存及包裝中心，檢獲1100件懷疑冒牌手袋、衣服及鞋等，估計市值約110萬元，並拘捕一男四女，年齡介乎23至56歲。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查。

海關大數據系統鎖定目標戶口

集團會透過不斷更改社交平台戶口以逃避海關偵查，惟海關透過大數據系統分析用語、定價、相片及聯絡方式，從而鎖定目標戶口。海關估計，此冒牌貨集團已經營一段時間，定期寄出約30至40件冒牌貨；冒牌貨品價格比正貨的價錢平近一半，預計每件貨品售賣1000至4000元不等。

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海關提醒消費者應光顧信譽良好的商戶或網站，如有懷疑應先向有關商標持有人或代理商查詢；網上售賣商品的人士切勿出售無牌物品，售賣無牌物品屬嚴重罪行。根據商品說明條例，任何人士銷售或為售賣用途管有無牌物品即屬違法，一經定罪最高可被判罰50萬元及監禁五年。