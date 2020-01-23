【武漢肺炎】居民赴武漢後疑染病　天宇海、沙田帝逸酒店加強清潔

衞生防護中心公佈第二宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，一名56歲香港居民月初前往武漢，回港後到威爾斯親王醫院急症室求醫，覆診時發現發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。該名男子曾經羅湖口岸乘港鐵回港，同日乘搭的士由恆安至威爾斯醫院，再由威爾斯醫院至馬鞍山天宇海，並在翌日入住沙田帝逸酒店。衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122，曾在上述時段地方與患者接觸的人士應致電該熱線。 據區議員了解，患者居於天宇海1A座，其武漢肺炎快速測試呈陽性，仍在等待詳細檢驗結果。由於未了解患者回港後有否在地區走動，他呼籲附近商場WE GO MALL、錦泰、恆安商場加強清潔，港鐵亦應加強清潔馬鐵及東鐵綫。

馬鞍山天宇海居民曾赴武漢疑染病，回港後搭的士港鐵，亦曾入住沙田帝逸酒店。（鄧詠中攝）

衞生防護中心今日（23日）凌晨發出新聞稿，正調查第二宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案。第二宗個案涉及一名 56歲男病人，是本港居民，過往健康良好，他的呼吸道樣本初步檢驗對武漢肺炎呈陽性反應。他於本月10日獨自前往武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。



衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤。初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於本月10日至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於本月20日入住沙田帝逸酒店。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場。他亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。



衞生防護中心會繼續進行接觸者追蹤工作，並已建議相關機構及管理公司進行所需環境清潔及消毒。病人的太太、接載病人的的士司機及與病人乘坐同一航班同一行及前後兩行的乘客會被列作密切接觸者，其他同一機艙的乘客則會被列作其他接觸者。中心會為密切接觸者安排隔離監察，其他接觸者則會進行醫學監察。調查仍然進行中。

高度懷疑個案 56歲男患者回港後路徑： ●居於馬鞍山天宇海1A座 ●1月19日曾乘坐中國國際航空CA8279到深圳 ●1月19日曾經羅湖口岸乘港鐵回港 ●1月19日下午5時乘搭的士由恆安至威爾斯醫院，同日下午11時由威爾斯醫院至馬鞍山天宇海 ●1月20日入住沙田帝逸酒店 (資料來源：衛生署、區議員)

衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122。曾於1月19日乘坐中國國際航空CA8279的人士，或曾接載病人的的士司機﹝1月19日下午5時由恆安至威爾斯醫院，1月19日下午11時由威爾斯醫院至馬鞍山天宇海﹞應致電該熱線。熱線今日起由上午8時至下午5時45分運作，接聽市民查詢。

天宇海居民莫女士不擔心屋苑會爆發疫情，自己會加強清潔雙手。（鄧詠中攝）

馬鞍山區議員陳珮明指患者居於天宇海1A座，回港時未有發燒癥狀，今日由威院送到瑪嘉烈醫院傳染病中心。他引述天宇海管理處指已在各座升降機貼上膠片，並定期清潔，而職員及保安工作期間會佩戴口罩，上下班時量度體溫。屋苑兒童遊樂設施暫時封閉，清潔相關樓層的升降機大堂、會所及屋苑餐廳，以及在各座大堂提供酒精洗手液，大堂將張貼告示，提醒家居及個人衛生注意事項。

居民莫女士表示屋苑有大堂封閉，不擔心屋苑會爆發疫情，自己會加強清潔雙手。王太則指不清楚屋苑疑有感染個案，家傭在家中有做清潔，今早外岀戴口罩保護自己。雷先生直言「冇得擔心」，自己今早外出冇戴口罩，惟兒子有，自己如坐港鐵則會戴口罩。

至於第二宗確診患者曾入住沙田帝逸酒店，職員戴上口罩。有住戶指，今早見多名工人不斷在酒店內清潔。有今日離開的住客表示即時戴口罩，對事件感擔憂。