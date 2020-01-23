【武漢肺炎】曾住沙田帝逸酒店　澳洲男被安排入隔離營

武漢肺炎疫情持續擴散，麥理浩夫人度假村再次被預留作檢疫中心，成為「隔離營」。衞生防護中心總監黃加慶指，今天會安排與武漢肺炎懷疑個案的緊密接觸者入住隔離營。

曾入住帝逸酒店的澳洲男被安排入隔離營。(李澤彤攝) 下午二時許，一輛政府專用的白色小巴載一名澳洲藉男子進入「隔離營」，小巴打開車側玻璃使空氣流通，司機及隨行職員則穿上全套保護衣物。該名澳洲藉男子抵港兩日，曾入住沙田帝逸酒店，今日自願到麥理浩夫人度假村接受隔離。他表示身體無大礙，沒有發燒或其他不適徵狀「I feel so good right now（我現在沒有不適）」，又稱不清楚需要隔離原因「I have no idea, I just leaving the hotel（我沒有頭緒，只是剛離開酒店）」。

司機及隨行職員穿上全套保護衣物。(李澤彤攝)

第二宗高度懷疑感染個案 患者曾入住帝逸酒店

第二宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，涉及一名 56歲男病人，是本港居民，過往健康良好，他的呼吸道樣本初步檢驗對武漢肺炎呈陽性反應。他於本月10日獨自前往武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。



衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤。初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於本月10日至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於本月20日入住沙田帝逸酒店。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場。他亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。

沙田帝逸酒店：已成立防疫工作特別小組

沙田帝逸酒店回應指，該名男患者曾於1月20日入住帝逸酒店並於1月21日退房。酒店已即時聯絡曾經接待過的員工，希望他們能留意有沒有疑似的病徵並於有需要時及早求醫。直至目前為止，衛生署已與一位員工聯絡及跟進。

酒店已成立「防疫工作特別小組」，統籌防疫工作；同時已訓示所有服務處員工及清潔員工，如有呼吸道感染病徵，應及早求醫並於工作時戴上口罩。酒店將繼續密切留意武漢肺炎之最新發展情況，有需要時進一步加強防疫措施。