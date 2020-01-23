網傳警署免費向「愛國同胞」派口罩　警拍片譴責假消息

警方今日（23日）在facebook專頁上載影片，澄清網上兩宗謠言。警方發現有人利用警隊標誌，冒充警察公共關係科發放海報，指警署有免費口罩派發，着「愛國同胞」到警署索取，警方讉責相關行為，強調絕非由警方發出；就網民質疑有警員駕駛掛中港牌旅巴並不尋常，警方解釋，利用旅遊巴遣返非法入境者是警隊一貫政策。

警察公共關係科督察鄒昊亨表示，警方留意到網上流傳一張假冒警察公共關係科的海報，據警方展示的假冒海報顯示，聲稱警方有免費口罩提供愛國同胞，警方譴責有人利用警隊標誌及部門名稱發布假消息，強調並非由警方發出。

駕旅巴遣返非法入境者是一貫政策

鄒續指，警方發現社交網站上，有人張貼相片顯示有軍裝警員駕駛掛有中港牌的旅遊巴，鄒解釋旅遊巴用途包括用作遣返非法入境者，強調警方一直都有相關政策。

籲市民就「火人案」及「飛磚案」提供資料

警方同時呼籲市民就兩宗案件協助提供資料，去年11月11日下午1時許，馬鞍山廣場連接馬鞍山公園行人天橋，一名男子遭人淋潑易燃液體後點火，造成四成皮膚燒傷，至今做過四次植皮手術，仍然在隔離病房留醫，警方將案件列作企圖謀殺，目擊者可致電2860 5012向商業罪案調查科聯絡。

另一宗案件是去年11月13日下午12時許，一名食環署外判清潔工在上水龍運街被磚頭掟中，其後不幸死亡，警方將案列作謀殺，並懸紅80萬元，如市民有資料提供可聯絡新界北總區重案組（3661 3369）。