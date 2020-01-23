【農曆新年】警加強打擊違泊、酒駕藥駕　呼籲市民遵守交通規則

年近歲晚，全港各警區都加強交通執法行動，打擊違例泊車和醉酒駕駛等引致交通意外的罪行。警方指出，銅鑼灣百德新街在下午3時有不少私家車及貨車停泊在雙黃線及禁區位置，灣仔警區行動主任張佩箕表示，由於農曆新年將至，外出辦年貨或放假的市民增加，特別是維園附近有花市，交通擠塞情況較平日嚴重。灣仔警區在農曆新年前，一連五日採取交通執法行動，而有可能引致近通意外的泊車，警方是「零容忍」。巴士站的禁區如有非法上落客或上落貨，警方不會予以警告，而是果斷執法。

由於近半年的公眾示威活動影響，不少前線警員忙於止暴制亂，故去年8至11月抄牌數字較前年同期下跌，平均每月只有6萬多張定額罰款通知書發出，較前年每個月減少逾11萬張。不過，隨着近日社會氣氛緩和，全港各警區從新調配人手，加強交通執法行動，故12月的抄牌數字大幅上升。針對愈來愈嚴重的違泊，甚至影響交通安全，警方採取嚴肅打擊措施，嚴重堵路的車輛會即場拖走，其中10至11月，平均每月拖走50多輛車，至12月，由於情況嚴重，拖車數目增至近140輛。

另一方面，警方交通部一直有對司機進行隨機呼氣測試，打擊酒後及藥後駕駛。警方表示，飲酒及服食某些藥物後，司機的專注力及判斷力下降，但有人堅持駕駛，對自己及其他道路使用者造成威脅。酒後駕駛為嚴重罪行，一經定罪可入獄三年、罰款2.5萬元及扣十分。警方呼籲，在歡度佳節時亦要遵守交通規則，警方會繼續採取執法行動，以保障道路使用者安全。