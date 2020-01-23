【武漢肺炎】天宇海母女發燒咳嗽　威院久候稱自行到診所

本港昨日（22日）發現兩宗確診武漢肺炎感染個案，當中一人為一名56歲本地男子，月初前往武漢，回港後發燒到威爾斯親王醫院求醫，病人目前現時情況穩定，於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。事主居住的馬鞍山屋苑天宇海，有同住1A座的女住客指，其15歲女兒今日發燒不適，被送往威爾斯醫院後久候多時，其後決定離開自行帶女兒到診所求診。女住客指對醫院十分不滿，「全香港最危險係我哋，醫院竟然可以唔幫我地睇！」

一名確診武漢肺炎的男病人，居於馬鞍山天宇海。（鄧詠中攝）

汪女士居住於天宇海1A座15樓，與昨日第二宗確診個案男病人同座，「全香港最危險係我哋，醫院竟然可以唔幫我地睇！」，汪指今早其15歲女兒今早學校活動期間發燒不適，校方召喚救護車將女兒送往威爾斯醫院，惟等候多時仍未獲見醫生，「威爾斯出哂名好耐，可能唔係醫生嘅關係，但你個醫療唔應該係咁」，汪女士指院方人員稱女兒有發燒徵狀，但她們沒有直接接觸確診個案，汪女士指為學校及大廈著想亦應即時為女兒檢驗。

汪女士於受訪時亦不時咳嗽，她指現時帶致電私家醫院求診亦被拒絕，而仁安醫院則表示候診時間需約4至5小時，現時感到不知所措，計劃先到附近診所求診再作打算。