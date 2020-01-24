【屯門炸彈】去年試爆遙控炸彈　警再拘四男女　涉串謀製造炸彈

去年12月14日，警方於屯門小冷水路偏僻處，發現有人進行爆炸試驗，警方拘捕三名男子。近日有組織罪案及三合會調查科再拘捕兩男兩女，他們涉嫌串謀製造炸彈、串謀意圖傷人、無牌管有彈藥、藏有仿製槍械及藏有攻擊性武器被捕。今日(24日)早上11時半，警員於油麻地佐敦道50號可群大廈，帶走一名涉案男疑犯，他黑布蒙頭及鎖上手銬。警員在疑犯單位內檢走一批證物，包括懷疑仿製槍械、長弓、武士刀及一批現金。

去年12月14日：屯門進行爆炸試驗 O記拘三男子

事發在去年12月14日，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）於屯門小冷水路偏僻處，發現有人進行爆炸試驗，警方拘捕三名年齡介乎27至40歲男子，涉嫌於上址以遙控裝置進行爆炸試驗，警方又檢獲防禦裝備包括盾、防彈衣及防毒面具。爆炸品的炸藥份量不多，現場有約五吋直徑焦痕，警方將調查炸藥成份。

其中一名被捕人 為中學實驗室技術人員

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，據調查及情報相信，案中爆炸試驗的目的為改善裝置爆炸能力，以及於集會遊行中作襲擊用途。據了解，其中一名被捕人為一名27歲中學實驗室技術人員，警方下午將被捕男子押返屯門聖公會聖西門呂明才中學調查。