【鼠年BB】聖保祿醫院B仔搶閘出生　母懷孕時戴口罩、勤消毒防疫

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今日是鼠年(庚子年)大年初一，踏入新曆1月25日凌晨零時零分，重2.65公斤的「老鼠仔」在銅鑼灣聖保祿醫院搶閘出生。對於BB在「動盪時刻」出生，李太期望香港盡快控制疫情、平平安安，其兒子健康成長，「好似我哋以前咁自由」。

(黃偉民攝)

2.65公斤的「老鼠仔」零時零分順產出世。(黃偉民攝)

李太預產期為2月8日，BB搶閘出生令她十分意外，「估唔到早咁多(出生)，醫生講先知咁岩踏正零時零分。2.65公斤的男嬰為李太的二胎，16個月大的哥哥於前年超強颱風山竹襲港時出生，她笑言兩兄弟均在動盪時刻出世。李生感謝太太的付出，「未來更辛苦媽媽啦！以前淨係照顧我一個」。

懷孕時戴口罩、勤消毒　BB出生後少外出防疫情

「希望香港盡快控制疫情，過咗呢一關」李太於懷孕期間已加強防範，每日佩戴口罩才外出、以消毒酒精清潔雙手，BB出生後亦會盡量留在家中，減少外出次數。李逐指，懷孕時香港正經歷反修例的浪潮，「個時情緒起伏好大、好想喊，希望香港可以變返以前咁」，她期望新一年香港都能平平安安，其兒子健康成長，「好似我哋以前咁自由」。

從事海外升學的黃太認為，現今香港教育制度未必適合小朋友，可能選擇讓兒子到外國讀書，「香港環境太大壓力，亦比較動盪」。

五名「老鼠仔女」搶閘順產出生

庚子年年初一有五名男女嬰「搶閘」，全部均為順產出生！最早一名，踏正凌晨零時，在銅鑼灣聖保祿醫院出生，重約2.65公斤，母親為香港人；另一名「老鼠女」，則於零時05分，在瑪麗醫院出生，重約3.57公斤，母親為外籍。廣華醫院及浸會醫院，同於零時08分，分別誕生一名男嬰及一名女嬰。廣華醫院一名外籍女子，誕下重2.59公斤的B仔；而浸會的B女，則重3.45公斤。另外，零時25分，一名男嬰於聯合醫院出生，重3.32公斤，母親為本地人。

 

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