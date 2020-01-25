【鼠年BB】聖保祿醫院B仔搶閘出生　母懷孕時戴口罩、勤消毒防疫

今日是鼠年(庚子年)大年初一，踏入新曆1月25日凌晨零時零分，重2.65公斤的「老鼠仔」在銅鑼灣聖保祿醫院搶閘出生。對於BB在「動盪時刻」出生，李太期望香港盡快控制疫情、平平安安，其兒子健康成長，「好似我哋以前咁自由」。

2.65公斤的「老鼠仔」零時零分順產出世。(黃偉民攝)

李太預產期為2月8日，BB搶閘出生令她十分意外，「估唔到早咁多(出生)，醫生講先知咁岩踏正零時零分。2.65公斤的男嬰為李太的二胎，16個月大的哥哥於前年超強颱風山竹襲港時出生，她笑言兩兄弟均在動盪時刻出世。李生感謝太太的付出，「未來更辛苦媽媽啦！以前淨係照顧我一個」。

懷孕時戴口罩、勤消毒 BB出生後少外出防疫情

「希望香港盡快控制疫情，過咗呢一關」李太於懷孕期間已加強防範，每日佩戴口罩才外出、以消毒酒精清潔雙手，BB出生後亦會盡量留在家中，減少外出次數。李逐指，懷孕時香港正經歷反修例的浪潮，「個時情緒起伏好大、好想喊，希望香港可以變返以前咁」，她期望新一年香港都能平平安安，其兒子健康成長，「好似我哋以前咁自由」。