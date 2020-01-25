【武漢肺炎．屯醫直擊】患者曾逗留非負壓房　一男子被送隔離病房

武漢肺炎疫情擴散，目前本港有五宗確診病例。今早（25日）衞生署衞生防護中心指第三宗確診病人，在屯門醫院求診時曾逗留非負壓病房三至四小時，醫管局正進行評估風險，衛生防護中心人員料稍後到場檢疫。至下午一時，屯門醫院一名男子被推離創傷病房，由六名醫護人員護送上樓上隔離病房。

至下午一時，屯門醫院一名男子被推離創傷病房，由六名醫護人員護送上樓上隔離病房。(陳諾希攝)

醫管局總監鍾健禮：已聯絡專家評估風險

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生表示，今早接獲屯門醫院感染控制主任來電指，由於急症室有兩間負壓病房，院方處理第三個個案時，安排患者在處理創傷房間，病人逗留三至四小時。目前已聯絡專家評估風險及調查會否影響其他病人。鍾健禮承認，事件或對員工或病人造成影響，已通知衞生防護中心訪屯門醫院檢視流程，就事件向公眾致歉。

患者曾入住屯門倚嶺南庭 清潔工屋苑內消毒

該名62歲女患者於1月23日晚上，前往屯門醫院急症室求醫。而她曾入住的屯門倚嶺南庭屋苑，今日（25日）早上有清潔工到場消毒。住戶陳太指今早有人到場清楚，管理處指今早已安排人員消毒，陳先生認為大廈的渠道需要加強消毒。另一住戶張太表示，日前知道屋苑內有人確診後，近日亦有加強消毒及防範工作，「早一個星期前已經開始防範，都有用消毒洗手液同戴口罩。」