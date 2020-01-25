【武漢肺炎‧直播】確診女患者曾誤留非負壓病房　屯醫交代事件

本港武漢肺炎確診個案增至五宗，醫管局今日（25日）公布，屯門醫院在處理一名確診染病的女患者時，因院內兩間負壓病房有人使用，女患者被安排在非負壓病房逗留約3至4小時，醫管局質素及安全總監鍾健禮承認事件或對員工或病人造成影響，並就此致歉。香港01下午於屯門醫院所見，最少七人先後送往隔離病房，相信曾與確診病人同房。屯門醫院晚上7時半見記者，講述安排－名病人在創傷房接受治療事件。

屯門醫院感染控制中主任郭德麟代表屯門醫院向對受影響人士致歉。他表示，事件關於一位62歲女病人，她於1月23日晚上約8時半到屯門醫院求診，同行有女兒及女婿，即一家三口，分流站護士向病人查詢病歷及旅遊歷史，得悉女病人來自武漢，探測體溫發現她發燒，於是安排他們一家三口在分流站懷疑感染區域等待看醫生。約晚上10時，醫生見該三名病人，認為他們有機會受到感染，屯醫雖然有負氣壓房，但當時有病人使用，醫生希望安排一房間適合一家三口一同等待，於是安排了急病室最大的一間病房（創傷病房），該創傷病房內有一過濾器，門時常關上，該名醫生「直覺覺得適合」，於是安排他們在房間內等候上隔離病房。直至晚上約12時，三人被按排在隔離病房留醫，三人在該創傷病房逗留約2小時。

郭德麟指，因該房間無負氣壓，所以空氣會流通，開、關門時，空氣會走出「冷行」，由於該創傷病房對開為照X光位置，其他病人會前往照X光，院方檢視情況後，懷疑他們有受感染風險，於是將事件呈報予醫管局總辦事署及衛生署，邀專家到屯門醫院檢視其他病人是否會受到影響。今日專家到場檢視。

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屯門醫院副行政總監莫俊強表示，今日醫管局總感染控制主任及衛生防護專家實地視察，檢視創傷病房空氣流出機會及影響範圍，檢視後相後影響區為X光等候區。

莫俊強指，專家檢查了在X光等候區出現的病人名單，認定其中11位病人符合密切接觸的定義，包括4男7女，年齡介乎18至88歲，其中5位仍在屯門醫院留醫，6位已出院，院方及衛生防護中心會跟進11位病人的情況，亦會跟進他們當時是否有陪診者，或在X光等候區出現，這批病人將會接受隔離檢疫。另外一名在急病室當值時間較長的男保員亦需接受隔離。莫俊強又指，屯門醫院每日定期清潔消毒，該創傷病房在每次使用後，亦按既定程序進行清潔消毒。

郭德麟補充指，有關人士可能要到屯門醫院或隔離營接受觀察。該創傷病房為正壓病房，位於急症室內。

一名62歲女患者昨日（24日）確診為第三宗武漢肺炎個案，她前晚赴屯門醫院急症室求醫，現時情況穩定。醫管局質素及安全總監鍾健禮今日（25日）收到屯門醫院感染控制主任的電話，揭發當時醫護人員未有將女患者按程序送入負壓病房，並在非負壓病房逗留約3至4小時，事件或對員工或病人造成影響，鍾健禮就事件向公眾致歉。