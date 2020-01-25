【武漢肺炎】傳醫護遭懷疑感染病人扯口罩　威院：病人非呈報個案

武漢肺炎肆虐，至今香港錄得五宗確診個案，超過300宗懷疑個案。今日（25日）網上流傳，威爾斯親王醫院有懷疑感染武漢肺炎病人，嘗試於深切治療部病房逃走，其間有人企圖用氧氣管箍醫護人員頸部，甚至扯開醫護人員口罩。威爾斯親王醫院發言人澄清，指一名病人在深切治療病房接受密切監察期間，出現譫妄症（delirium），當時有兩名護士被病人推撞，病房會按既定程序呈報事件，而該病人並非「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報個案。

網上流傳威爾斯親王醫院有疑似武漢肺炎病人，嘗試於隔離病房逃走，其間病人襲擊護士，企圖用氧氣管箍醫護人員頸部，之後另一醫護人員上前幫忙時，病人扯開該醫護人員口罩。另一流傳圖片，則疑為一名醫護人員親筆寫事發時的情況，他指病人突然變得挑釁性，他嘗試向病人解釋情況，但病人嘗試爬離病床及用氧氣管箍其頸，之後有另一護士協助嘗試將病人安置在床上，惟仍失敗，最終護士為病人注射鎮靜劑，情況才受控。

威爾斯親王醫院發言人傍晚就傳聞作出嚴正澄清，指今早一名病人在深切治療病房接受密切監察，期間出現譫妄症(delirium)並企圖爬離病床。兩名護士在嘗試攙扶病人時被病人推撞。有關護士休息後已重返工作崗位。病房會按既定程序呈報事件。威爾斯親王醫院發言人指，該病人並非「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報個案。