【逃犯條例‧直播】鼠年第一彈　警旺角施催淚彈　小販檔走避

今日大年初一（25日），晚上於旺角朗豪坊對開約有十檔小販檔依舊在場擺賣，另外今日亦是2016年年初一旺角騷亂四周年，有網民發起「旺角魚蛋革命四周年」紀念活動，晚上於旺角有大批人士於朗豪坊對開近小販檔一帶聚集，防暴警員在場戒備，其間截查一名男子。

【2255】警方於砵蘭街近亞皆老街施放催煙彈，現場大批市民及小販檔即時走避。

【2235】部分防暴警員返回警車離開，約30名防暴警員於砵蘭街近亞皆老街駐守，有在場人士指罵。

【2230】多輛警車駛入砵蘭街，大批防暴警員下車並截停在場人士，最少一人被制服。

【2226】約十名黑衣人將雜物堵塞砵蘭街及山東街交界。