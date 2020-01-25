【逃犯條例‧直播】鼠年第一彈　警旺角施催淚彈　小販檔走避

撰文：凌逸德
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今日大年初一（25日），晚上於旺角朗豪坊對開約有十檔小販檔依舊在場擺賣，另外今日亦是2016年年初一旺角騷亂四周年，有網民發起「旺角魚蛋革命四周年」紀念活動，晚上於旺角有大批人士於朗豪坊對開近小販檔一帶聚集，防暴警員在場戒備，其間截查一名男子。
【2255】警方於砵蘭街近亞皆老街施放催煙彈，現場大批市民及小販檔即時走避。
【2235】部分防暴警員返回警車離開，約30名防暴警員於砵蘭街近亞皆老街駐守，有在場人士指罵。
【2230】多輛警車駛入砵蘭街，大批防暴警員下車並截停在場人士，最少一人被制服。
【2226】約十名黑衣人將雜物堵塞砵蘭街及山東街交界。
防暴警員制服一人。（楊婉婷攝）
【2216】有數名揮「光復香港時代革命」黑旗人士在朗豪坊外走動，向亞皆老街走去，大批人士尾隨。
【2211】朗豪坊對開砵蘭街馬路已被人佔用，車輛無法通過。現場所見，有少量身穿黑衣及戴口罩人士聚集，其餘大多為一般市民。
【2205】一輛豬籠車駛經砵蘭街及山東街交界，在場人士大叫口號。該輛警車早前在山東街近砵蘭街停下，防暴警員曾下車截查一名男子，隨後上車離開。
【2155】朗豪坊對出約有十檔小販檔，人流主要聚集在行人路上，車輛仍可通行，現場有人不斷高呼反修例口號，不少人和應，氣氛大致平靜。
多人走出砵蘭街馬路。（王譯揚攝）