【武漢肺炎】送院學生證無感染武漢肺炎　城大改兩星期網上教學

香港城市大學診所楊仲儀保健中心日前（23日）將一名由武漢返港的學生通報衛生防護中心，安排送院接受檢查，結果對新型冠狀病毒測試呈陰性反應，證實沒有受感染。鑒於疫情未明朗，城市大學暫時決定由2020年1月31日起一連兩星期改以網上教學，詳情將於稍後公佈。

香港城市大學一名學生，於1月10日由武漢返港，1月23日到校內楊仲儀保健中心求診，校方將個案通報衛生防護中心，安排學生送院。城大今日（26日）宣佈該學生接受檢查後，對新型冠狀病毒測試呈陰性反應，證實沒有受感染，現已獲安排出院。校方指過去數天一直與該名學生保持聯絡，提供所需協助，祝願該名學生早日康復，又引述該名學生稱：「非常感謝大學切實有效的支援」。

另一方面，由於情況不明朗，大學暫時決定由2020年1月31日起一連兩星期改以網上教學。大學正進行準備工作，詳情將於稍後公佈。

城大學生會指，醫護人員於23日晚上約7時帶走疑似武漢肺炎患者。（香港城市大學學生會Facebook專頁）

城市大學學生會連日促請校方立即停課，直至武漢肺炎疫情受控，並要求校方定期公佈疫情控制措施之實行情況，要求宿生自行申報健康狀況，進出宿舍時檢查體溫。另外希望每日公佈所有於校內發現受感染（或疑似受感染）案例的情況，安排住所予由湖北省回港的宿生進行自我隔離，而從上述地區返港師生則應避免返校。

至於香港理工大學，鑑於新型冠狀病毒在香港的確診個案增加及在內地與其他地方的擴散情況，理大早前已成立防護工作緊急應變小組，並在昨日（25日）通知師生、員工最新的防護措施，以保障師生及教職員的健康及安全。