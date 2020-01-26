【武漢肺炎．直播】居民憂暉明邨闢隔離營　政府：目前無計劃使用

政府昨日（25日）於記者會上宣布，會改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，有需要時隔離緊密接觸者，或作醫護人員臨時宿舍。但由於鄰近有雍盛苑等多個居屋及公共屋邨，又有宣道會陳朱素華紀念中學及五旬節于良發小學等學校，人口密集，建議遭到北區十多名區議員聯署反對。今午數十名市民於雍盛苑聚集，反對建議。 暉明邨建有昇暉樓及泰暉樓兩座，目前未入伙，後者與雍盛苑雍華閣目測距離僅約30米，倘闢作隔離營，相當接近民居。 【19:00】示威者再設路障。隨即有四輛警車增援，防暴警察再落地。北區區議會主席羅庭德向正與防暴警員交涉。 【18:55】黑衣人堵塞暉明路與華明路交界路口，警車到場，黑衣人返回聚集現場，防暴警察落地清理路障，其後離開。 【18:33】北區區議會主席羅庭德表示，周三會就事件召開臨時大會，食衛局、衛生署及民政事務專員會出席會議，民政事務專員承諾在會議前不會再進行其他隔離營準備工作，他促當局公開與區議會及居民交代事件。他希望居民可以等於29日後的區議會會議後才抗議，認為今日是年初二希望大家可以先回家，惟在場居民不滿，表示「我哋入去幫佢哋搬，唔通我仲要等佢哋開工咩？」 【18:31】政府澄清，網上流傳粉嶺暉明邨已變成「隔離營」，這是完全錯誤的。全城抗疫，衛生署有需要物色足夠地方，為沒有染病、但與患者有緊密接觸的人做隔離，亦要為醫護人員提供住宿。粉嶺暉明邨是未入伙的公屋，衛生署將會把它改裝，以備不時之需，目前無計劃使用。

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北區區議會主席羅庭德表示，今早聯絡民政事務專員要求當局解釋及跟進事。（麥凱茵攝）

【18:04】現場逾百人聚集，北區區議會主席羅庭德表示，今早聯絡民政事務專員要求當局解釋及跟進事件，但至今仍未獲得正面回覆。他表示，有居民目睹政府將物資搬入暉明邨後感到十分憤怒，相信只有政府回應兩大訴求，包括暫停一切在暉明邨的布置以及派人解釋事件，方能夠令居民離開。

【17:48】北區區議員林淑菁表示，政府在昨日4時半的記者會前，從來沒向區議會提過暉明邨，區議會亦是透過記者會方知道事件，當日即有街坊發現有政府車輛運物資入暉明邨，區議會立即向民政署民政事務專員了解，才證實正運被舖入內，相信正進行前期工作。雖然暉明邨保安員指尚未有人入住暉明邨，但有傳言指已有人入住，區議會希望政府盡快交代事件。她續指，上址為人口密集的地區，一旦爆發相信情況嚴重。她又提及，死亡患者以長者及長期病患為主，而此社區有不少老人家，他們皆表示憂慮。反對暉明邨劃作隔離營的聯署已有逾1.4萬人簽署，對於如果政府不作回應，當區會否有進一步行動，她指仍未有計劃，只希望解決事件，「有冇好啲嘅地方選擇呢?」

現場堵路抗議當局將暉明邨闢作隔離營。（王譯攝攝）

【17:17】距離暉明邨不足100米的距離有一間中學，而較遠500米亦有一個社區大樓及幼稚園。同時，暉明邨前方有雍盛閣。居民擔心隔離營接近民居，容易造成社區大爆發，「嚴重過淘大好多，政府有無落地睇過？」

【17:10】粉嶺暉明邨現時約有100人聚集，有黑衣人用水馬及雜物堵路。有居民表示，下午目擊有醫療用品車進入邨內，不滿政府未經諮詢便作出決定。

【16:50】居民於暉明邨邨口設路障。

【16:40】在場區議員表示，已確認房署接收暉明邨地盤，並車輛運送隔離營相關物資入邨。區議員已去信當局表明反對立場，目前等候當局派員到場，與居民面談。

【16﹕37】在場的區議員表示，不滿暉明邨被劃作隔離營，因為附近有社區中心及學校等，屬人口密集的地區，擔心會出現社區爆發的情況。現場聚集的街坊人數近百人。