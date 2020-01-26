【武漢肺炎．直播】防暴警進入雍盛苑　截查戴口罩人士

政府昨日（25日）於記者會上宣布，會改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，有需要時隔離緊密接觸者，或作醫護人員臨時宿舍。但由於鄰近有雍盛苑等多個居屋及公共屋邨，又有宣道會陳朱素華紀念中學及五旬節于良發小學等學校，人口密集，建議遭到北區十多名區議員聯署反對。今午數十名市民於雍盛苑聚集，反對建議。 暉明邨建有昇暉樓及泰暉樓兩座，目前未入伙，後者與雍盛苑雍華閣目測距離僅約30米，倘闢作隔離營，相當接近民居。 【20:39】雍盛商場一塊落地玻璃被打破。大批防暴於暉明路與華明路交界一帶戒備，另同一批防暴進入華明邨。 【20:30】大批防暴警察於雍盛苑戒備，並呼籲居民不要聚集，否則是非法集結。 【20:22】警方表示，由下午4時開始，有暴徒於粉嶺暉明邨路口以雜物及磚頭堵路，影響現場交通，警方曾派員到場清理路障，但暴徒仍然罔顧法紀。至傍晚時份，暴徒破壞暉明路和華明路交界的交通燈，及以汽油彈於大廈大堂內縱火，危害現場人士的人身安全。警方警告暴徒立即停止違法行為及將會採取執法行動。 【20:21】防暴進入雍盛苑一大廈大堂，並截查戴口罩人士。 【20:13】防暴於暉明邨舉起藍旗。 【20:11】政府表示，知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於本星期三出席北區區議會會議進行講解及討論。在此期間，政府將暫停暉明邨相關的準備工作。 【20:10】大批防暴警員衝向暉明路方面，進入暉明邨。

+ 3 + 2

暉明邨泰暉樓大堂起火。（余俊亮攝）

【20:05】黑衣示威者及義務急救員開喉救火。

【19:59】火場火勢猛烈，消防員到場。

【19:50】有人向昇暉樓大堂投擲汽油彈，大堂火光熊熊，冒出大量濃煙。

【19:38】大批示威者於華明路聚集及堵路，暉明邨泰暉樓大堂起火。

【19:10】防暴警員清理路障，並呼籲示威者和平表達訴求，其後撒退。再有示威者利用鐵馬、雪糕筒等堵塞華明路。

【19:00】示威者再設路障。隨即有四輛警車增援，防暴警察再落地。北區區議會主席羅庭德向正與防暴警員交涉，現場群情洶湧。

【18:55】黑衣人堵塞暉明路與華明路交界路口，警車到場，黑衣人返回聚集現場，防暴警察落地清理路障，其後離開。

示威者堵塞華明路。（王譯揚攝）

+ 6 + 5 + 4

【18:33】北區區議會主席羅庭德表示，周三會就事件召開臨時大會，食衛局、衛生署及民政事務專員會出席會議，民政事務專員承諾在會議前不會再進行其他隔離營準備工作，他促當局公開與區議會及居民交代事件。他希望居民可以等於29日後的區議會會議後才抗議，認為今日是年初二希望大家可以先回家，惟在場居民不滿，表示「我哋入去幫佢哋搬，唔通我仲要等佢哋開工咩？」

【18:31】政府澄清，網上流傳粉嶺暉明邨已變成「隔離營」，這是完全錯誤的。全城抗疫，衛生署有需要物色足夠地方，為沒有染病、但與患者有緊密接觸的人做隔離，亦要為醫護人員提供住宿。粉嶺暉明邨是未入伙的公屋，衛生署將會把它改裝，以備不時之需，目前無計劃使用。

北區區議會主席羅庭德表示，今早聯絡民政事務專員要求當局解釋及跟進事。（麥凱茵攝）

【18:04】現場逾百人聚集，北區區議會主席羅庭德表示，今早聯絡民政事務專員要求當局解釋及跟進事件，但至今仍未獲得正面回覆。他表示，有居民目睹政府將物資搬入暉明邨後感到十分憤怒，相信只有政府回應兩大訴求，包括暫停一切在暉明邨的布置以及派人解釋事件，方能夠令居民離開。

【17:48】北區區議員林淑菁表示，政府在昨日4時半的記者會前，從來沒向區議會提過暉明邨，區議會亦是透過記者會方知道事件，當日即有街坊發現有政府車輛運物資入暉明邨，區議會立即向民政署民政事務專員了解，才證實正運被舖入內，相信正進行前期工作。雖然暉明邨保安員指尚未有人入住暉明邨，但有傳言指已有人入住，區議會希望政府盡快交代事件。她續指，上址為人口密集的地區，一旦爆發相信情況嚴重。她又提及，死亡患者以長者及長期病患為主，而此社區有不少老人家，他們皆表示憂慮。反對暉明邨劃作隔離營的聯署已有逾1.4萬人簽署，對於如果政府不作回應，當區會否有進一步行動，她指仍未有計劃，只希望解決事件，「有冇好啲嘅地方選擇呢?」

現場堵路抗議當局將暉明邨闢作隔離營。（王譯攝攝）

【17:17】距離暉明邨不足100米的距離有一間中學，而較遠500米亦有一個社區大樓及幼稚園。同時，暉明邨前方有雍盛閣。居民擔心隔離營接近民居，容易造成社區大爆發，「嚴重過淘大好多，政府有無落地睇過？」

【17:10】粉嶺暉明邨現時約有100人聚集，有黑衣人用水馬及雜物堵路。有居民表示，下午目擊有醫療用品車進入邨內，不滿政府未經諮詢便作出決定。

【16:50】居民於暉明邨邨口設路障。

【16:40】在場區議員表示，已確認房署接收暉明邨地盤，並車輛運送隔離營相關物資入邨。區議員已去信當局表明反對立場，目前等候當局派員到場，與居民面談。

【16﹕37】在場的區議員表示，不滿暉明邨被劃作隔離營，因為附近有社區中心及學校等，屬人口密集的地區，擔心會出現社區爆發的情況。現場聚集的街坊人數近百人。