【逃犯條例．持續更新】旺角示威者向警擲物　防暴警施放催淚煙

有網民發起「毋忘魚蛋革命」，一連兩日紀念四年前的旺角騷亂，昨晚大批人士於朗豪坊對開近小販檔一帶聚集及堵路，最終防暴警到場作出拘捕，並投擲一枚手擲式催淚彈。今晚8時半，網民再號召到旺角聚集，鼓勵光顧小販，一同食街頭小食。

【01:03】警方表示，昨晚（1月26日）大批群眾集結於旺角砵蘭街一帶叫囂，破壞社會安寧，警方曾多次警告群眾離去。凌晨過後，有暴徒更在砵蘭街近山東街交界向警務人員投擲硬物。因應現場情況，警方曾施放催淚煙驅散暴徒。警方警告暴徒立即停止違法行為。

【01:00】一名中年漢在山東街KFC外與人爭執，他突然掌摑一名義務急救員，雙方拉扯，防暴警趕至。

【00:57】網上流傳相片，指早前一名被「私了」男子，懷疑跌了一張身份證，報住武漢。