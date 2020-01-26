【逃犯條例．持續更新】旺角示威者向警擲物　防暴警施放催淚煙

有網民發起「毋忘魚蛋革命」，一連兩日紀念四年前的旺角騷亂，昨晚大批人士於朗豪坊對開近小販檔一帶聚集及堵路，最終防暴警到場作出拘捕，並投擲一枚手擲式催淚彈。今晚8時半，網民再號召到旺角聚集，鼓勵光顧小販，一同食街頭小食。
【01:03】警方表示，昨晚（1月26日）大批群眾集結於旺角砵蘭街一帶叫囂，破壞社會安寧，警方曾多次警告群眾離去。凌晨過後，有暴徒更在砵蘭街近山東街交界向警務人員投擲硬物。因應現場情況，警方曾施放催淚煙驅散暴徒。警方警告暴徒立即停止違法行為。
【01:00】一名中年漢在山東街KFC外與人爭執，他突然掌摑一名義務急救員，雙方拉扯，防暴警趕至。
【00:57】網上流傳相片，指早前一名被「私了」男子，懷疑跌了一張身份證，報住武漢。
【00:45】有示威者被帶上警車。
【00:12】有人在朗豪坊戲院範圍暈倒。
【00:00】示威者與防暴警員在砵蘭街及山東街交界對峙，有示威者向警方掟雜物，防暴連發多枚催淚彈後退。
【23:16】警方在從多面包抄，從豉油街及長沙街衝出砵蘭街，截查多人，同時在朗豪坊砵蘭街將多人按地制服，並拔出胡椒噴霧戒備。
【22:53】有示威者在山東街及上海街交界拉保鮮紙屏障並放火。
【22:53】警方在亞皆老街朝朗豪坊方向舉起黑旗，警告會使用催淚煙。
【21:54】警方在砵蘭街舉黑旗。
【21:47】警方在朗豪坊外的砵蘭街舉起藍旗，警告有可能採取武力驅散。
【21:44】警方在朗豪坊外築起防線，並開咪要求現場市民離開，警告現場人士可能干犯未經批准的非法集結。
【21:30】旺角朗豪坊對出懷疑有人被「私了」，義務急救人立即協助傷者，未幾防暴警及速龍小隊人員到場，衝入旺角港鐵站搜索。
2016年農曆大年初一（2月8日）晚上，旺角有大批市民響應號召，上街光顧無牌熟食小販，期間群眾與食環署職員發生磨擦，警方介入制止。至凌晨時分，旺角氣氛不斷升級，有示威者縱火、圖燒的士及向警員掟磚，過程中有警員開天開槍示警，惟示威者未有散去，警方最終調配速龍小隊迅速清場，並拘捕大批示威者，衝突至早上才平息。