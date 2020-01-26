【逃犯條例．直播】旺角示威者馬路縱火　警噴椒驅散

有網民發起「毋忘魚蛋革命」，一連兩日紀念四年前的旺角騷亂，昨晚大批人士於朗豪坊對開近小販檔一帶聚集及堵路，最終防暴警到場作出拘捕，並投擲一枚手擲式催淚彈。今晚8時半，網民再號召到旺角聚集，鼓勵光顧小販，一同食街頭小食。

【23:16】警方在從多面包抄，從豉油街及長沙街衝出砵蘭街，截查多人，同時在朗豪坊砵蘭街將多人按地制服，並拔出胡椒噴霧戒備。

【22:53】有示威者在山東街及上海街交界拉保鮮紙屏障並放火。

【22:53】警方在亞皆老街朝朗豪坊方向舉起黑旗，警告會使用催淚煙。

【21:54】警方在砵蘭街舉黑旗。

【21:47】警方在朗豪坊外的砵蘭街舉起藍旗，警告有可能採取武力驅散。