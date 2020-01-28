【武漢肺炎】局部封關一日　入境處拒510湖北省居民等人士來港

港府宣佈周一（27日）零時零分起除香港居民外，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士將不獲准入境香港，直至另行通知為止。入境處表示自新入境規定實施後，截至1月28日零時零分，共有510名相關人士被拒絕進入本港。

應對新型冠狀病毒感染疫情，港府宣布除香港居民外，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士不獲准入境香港，直至另行通知。（資料圖片／梁鵬威攝）

入境處回覆《香港01》查詢指，自1月27日凌晨新入境規定實施後，截至1月28日零時零分，共有510名湖北省居民或過往14日曾到過湖北省的非本港居民被拒絕進入本港。

香港政府日前宣布因應目前疫情主要在湖北省爆發而且越趨嚴峻，加上專家指隱性病人大大增加防控疫情的難度，督導委員會暨指揮中心決定限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港，直至另行通知為止，以減低感染者進入香港的機會。

衞生署亦進一步為香港居民作出健康建議，14日內曾往湖北的香港居民入境時必須聯絡衞生署港口衞生科人員，該科人員會進行評估，如市民沒有任何徵狀，會要求市民即時戴上口罩，並盡量自我隔離14天，而衞生署亦會對該市民進行醫學監察。其他從內地回港的市民，返港14天內亦應盡量留在家中；如有需要外出，應佩戴口罩。而曾於過去14天到訪湖北並於較早前已回港的香港居民或已入境的旅客，應致電衞生署衞生防護中心熱線2125 1122，查詢健康建議，熱線每日由上午8時至晚上9時運作。