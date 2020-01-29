【武漢肺炎．直播】多個車站附近路軌有障礙物　東鐵綫列車需慢駛

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎，疫情繼續擴散，有市民不滿香港特區政府未有封關控制疫情，在網上號召今日(1月29日)全港罷工，並於今日上午在全港多處癱瘓交通，要求政府封關防疫。早於凌晨五時許，天水圍警署投擲汽油彈，至清晨七時許，港鐵港鐵大學站路軌被人縱火。

【0810】荃灣站：港鐵荃灣站外有多名防暴警員戒備，其間有商戶如常營業，站外天橋一名男子默站舉牌。

港鐵職員將單車等雜物移離路軌。(陳永武攝)

【0739】大學：港鐵表示，由於有人進入大學站附近的路軌範圍以及多個車站附近路軌上有障礙物，東鐵綫列車需要慢駛，東鐵綫來往紅磡站及羅湖站/落馬洲站的行車時間預計需要額外10-15分鐘。

【0735】沙田：沙田港鐵站，據報有人將單車擲落路軌上。

【0725】上水：上水港鐵站，月台位置有身穿粉紅色反光背心的職員戒備；而列車上的乘客，大多數戴上口罩。

【0710】大學：港鐵大學站，據報路軌被人縱火。消防接報後，以二級火警動員前往現場灌救。東鐵線月台廣播稱，「由於大學站有人闖進路軌，所以列車暫停，約10分鐘後開出」。

【0705】沙田：沙田新城市廣場對開，多輛警車戒備。

【0700】荃灣：荃灣區內多處道路有警車戒備，包括蕙荃體育館對開、大河道、荃灣鐵路站對開、荃新天地對開等。

【0645】上水：東鐵線路軌的雜物大致移除，列車服務恢復正常。上水鐵路站有大批防暴警員戒備。

【0615】天水圍：警方指，清晨約5時，有人向天水圍警署投擲汽油彈，事件中無人受傷。案件列作「縱火」跟進。警方稱，天水圍警署外發現燒焦痕跡。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，正追緝4名身穿黑色衣物人士。

【0610】大學：港鐵大學站，有人從高處向路軌投擲雪糕筒，東鐵線南北行列車受阻，職員正在清理。

【0550】上水：接近凌晨4時，有港鐵職員發現，上水鐵路站附近的路軌位置，擱有不少雜物。當中包括單車、鐵網、垃圾桶及竹枝等。警方接報到場了解，初步懷疑有人較早時從一條行人天橋擲下雜物。暫時無人被捕。據知現場為新運路近劍橋廣場一條行人天橋。

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行政長官林鄭月娥宣佈 關閉多個口岸

昨日(1月28日)下午，行政長官林鄭月娥宣佈，從周四(1月30日)起，關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和內地的高鐵列車服務；沙頭角、文錦渡陸路口岸乘客通關亦暫停，貨運通關維持正常；來往香港及內地的渡輪服務暫停，來往港澳渡輪服務如常；而來往香港和中國大陸的過境巴士及飛機班次，亦減少一半。此外，林鄭表示，中央已同意暫時停止簽發內地「自由行」簽注。

網民號召罷工癱瘓交通 要求政府封關防疫

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎，疫情繼續擴散，有市民不滿香港特區政府未有封關控制疫情，在網上以「救香港，癱交通；救醫護，齊罷工」的口號，號召今日(1月29日)全港罷工，並於今日上午在全港多處癱瘓交通，「不封關、不上班」，要求政府封關防疫。