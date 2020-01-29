【武漢肺炎】網民號召罷工癱瘓交通　路軌遭擲物　警署被擲汽油彈

撰文：凌逸德
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俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎，疫情繼續擴散，有市民不滿香港特區政府未有封關控制疫情，在網上以「救香港，癱交通；救醫護，齊罷工」的口號，號召今日(1月29日)全港罷工，並於今日上午在全港多處癱瘓交通，「不封關、不上班」，以逼使政府封關防疫。
昨日(1月28日)下午，行政長官林鄭月娥宣佈，從周四(1月30日)起，關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和內地的高鐵列車服務；沙頭角、文錦渡陸路口岸乘客通關亦暫停，貨運通關維持正常；來往香港及內地的渡輪服務暫停，來往港澳渡輪服務如常；而來往香港和中國大陸的過境巴士及飛機班次，亦減少一半。此外，林鄭表示，中央已同意暫時停止簽發內地「自由行」簽注。
【06：15】警方指，清晨約5時，有人向天水圍警署投擲汽油彈，事件中無人受傷。案件列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。
【06：10】港鐵大學站，有人從高處向路軌投擲雪糕筒，東鐵線南北行列車受阻，職員正在清理。
【05：50】接近凌晨4時，有港鐵職員發現，上水鐵路站附近的路軌位置，擱有不少雜物。當中包括單車、鐵網、垃圾桶及竹枝等。警方接報到場了解，初步懷疑有人較早時從一條行人天橋擲下雜物。暫時無人被捕。據知現場為新運路近劍橋廣場一條行人天橋。
港鐵職員上水路軌後，列車服務恢復正常。(陳永武攝)