【武漢肺炎】網民號召罷工癱瘓交通　路軌遭擲物　警署被擲汽油彈

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎，疫情繼續擴散，有市民不滿香港特區政府未有封關控制疫情，在網上以「救香港，癱交通；救醫護，齊罷工」的口號，號召今日(1月29日)全港罷工，並於今日上午在全港多處癱瘓交通，「不封關、不上班」，以逼使政府封關防疫。

昨日(1月28日)下午，行政長官林鄭月娥宣佈，從周四(1月30日)起，關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和內地的高鐵列車服務；沙頭角、文錦渡陸路口岸乘客通關亦暫停，貨運通關維持正常；來往香港及內地的渡輪服務暫停，來往港澳渡輪服務如常；而來往香港和中國大陸的過境巴士及飛機班次，亦減少一半。此外，林鄭表示，中央已同意暫時停止簽發內地「自由行」簽注。