【鴨脷洲謀殺案】五旬婦不堪癌魔折磨燒炭亡　丈夫涉謀殺被捕

香港仔鴨脷洲發生懷疑協助他人自殺事件！今日凌晨3時許，有人報案指鴨脷洲一單位內，有人燒炭企圖自殺，消防及後到場，發現單位女事主陷入昏迷，經搶救後不治，而同在單位的事主丈夫及妹妹則清醒。據了解，女死者年約60餘歲，被發現時昏迷在房間內，有人不忍女子受癌病折磨，協助她於房內燒炭。警方及後將帶走死者丈夫扣查，其妹妹亦一併帶回警署。 案件目前轉列案殺案，警方拘捕死者56歲丈夫，指他於死者房內放置炭。

死者房內燒炭亡 警帶走丈夫扣查

香港仔鴨脷洲發生懷疑協助他人自殺事件。凌晨3時許，有人報案指，鴨脷洲利民道7號一單位內，有人燒炭企圖自殺。消防員接報到場，發現單位內有兩女一男，其中，房間內一名女子陷入昏迷，另兩人則在廳中，清醒無恙。救護員立即將昏迷女子送院搶救，惟延至凌晨4時許證實不治。警方介入調查案件，正了解三人的關係及燒炭原因。重案組探員已接手調查。

生前患有肺癌 有人疑不忍妻受折磨供協

據知，女死者年約60餘歲，被發現時昏迷在房間內。單位內一名男子為其丈夫；另一女子則為丈夫的妹妹。消息稱，女死者生前患有肺癌，疑有人不忍妻子受癌病折磨，協助她在房間內燒炭了結餘生。探員事後將死者的丈夫扣查，其妹妹亦一併帶署。

案件列作謀殺案

警方表示，今日凌晨3時30分，警方接獲一名56歲姓郭男子報案，指其54歲妻子倒臥於利民道一個單位內。警方到場後發現該該名女子昏迷倒臥床上，她身旁有一盤炭。她昏迷被送往瑪麗醫院治理，其後於凌晨4時18分證實死亡。

初步調查顯示，該名56歲男子曾放置一盆炭於其妻子的房間內，男子涉嫌謀殺被捕，現正被扣留作進一步調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。西區警區重案組正調查案件，目前案件改列謀殺案處理。

案發現場為利民道7號一單位。(陳永武攝)

律師：屬協助自殺或謀殺 根據死者是否有意向而定

大律師黃國桐表示，案件屬協助自殺或謀殺案，主要根據死者是否有自殺的意向而定，如屬協助自殺，最終判刑彈性較大，若為謀殺案最高可判終身監禁。

根據香港法例第339章 《殺人罪行條例》第5條「自殺協定」，任何人依據他與另一人的自殺協定，殺死該另一人，或參與第三者殺死該另一人的行為，均屬犯誤殺罪，而非謀殺罪；凡有人被控謀殺另一人，而證據顯示被控人殺死該另一人，或參與該另一人的被殺，則證明被控人是依據他與死者的自殺協定行事的舉證責任，在於辯方。

香港法例第212章 《侵害人身罪條例》第33B條「協同自殺的刑事法律責任」，任何人協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺企圖，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，最高可處監禁14年；另外，第17條「意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人」，任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，最高可處終身監禁。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626