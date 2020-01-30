【武漢肺炎】瑪嘉烈醫院酒精搓手液不足？醫護：必需品日日都用

全城搶購消毒用品，連公立醫院都出現酒精搓手液短缺情況。香港01得到一份瑪嘉烈醫院內部備忘（memorandum），指面對一款60毫升裝酒精搓手液供應短缺，有可能延遲（suspend）供應有關酒精搓手液。該院其後發出另一備忘，指相關用品可由另外兩款酒精搓手液取代，建議醫護人員使用。

記者現場所見，瑪嘉烈醫院出入口、電梯口都備有酒精搓手液，有至少半枝以上用量。醫護人員表示未了解實際情況，但對酒精搓手液短暫感擔心，認為如果缺貨影響大：「係我哋日常工作嘅必需品，日日都用。」另一醫護人員指，未看到相關通告，不過其工作的病房，消毒酒精供應充裕，因此不擔心缺貨情況。

備忘以酒精搓手液短缺為題（Temporart Discontinuation of Supply of ALCOHOL BASED HAND RUB(WHO FORMULATION I)60ML），指一款由National Pharmaceutical Co. Ltd.供應的酒精搓手液短缺，一旦消耗將會暫時延遲（suspend）供應該款物品。該院其後以另一備忘取代，指相關用品可由另外兩款500毫升酒精搓手液取代，建議醫護人員使用。