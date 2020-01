【武漢肺炎】瑪嘉烈醫院酒精搓手液不足？醫護：必需品日日都用

全城搶購消毒用品,連公立醫院都出現酒精搓手液短缺情況。香港01得到一份瑪嘉烈醫院內部備忘(memorandum),指面對一款60毫升裝酒精搓手液供應短缺,有可能延遲(suspend)供應有關酒精搓手液。該院其後發出另一備忘,指相關用品可由另外兩款酒精搓手液取代,建議醫護人員使用。

記者現場所見,瑪嘉烈醫院出入口、電梯口都備有酒精搓手液,有至少半枝以上用量。醫護人員表示未了解實際情況,但對酒精搓手液短暫感擔心,認為如果缺貨影響大:「係我哋日常工作嘅必需品,日日都用。」另一醫護人員指,未看到相關通告,不過其工作的病房,消毒酒精供應充裕,因此不擔心缺貨情況。

備忘以酒精搓手液短缺為題(Temporart Discontinuation of Supply of ALCOHOL BASED HAND RUB(WHO FORMULATION I)60ML),指一款由National Pharmaceutical Co. Ltd.供應的酒精搓手液短缺,一旦消耗將會暫時延遲(suspend)供應該款物品。該院其後以另一備忘取代,指相關用品可由另外兩款500毫升酒精搓手液取代,建議醫護人員使用。