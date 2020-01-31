【翠屏邨火警】雜物屋失火姊妹昏迷　鄰居敲門救人：佢話開唔到門

「我哋拍門時（被困的姊妹）有應我，話開唔到門！」周五（31日）觀塘翠屏北邨翠楠樓一單位電線短路起火，一對六旬姊妹被困昏迷送院。肇事單位付之一炬，雜物散落一地。據鄰居劉先生指，事發單位火光熊熊，他與弟弟用鎚仔敲打大門救人，但肇事單位被雜物擋門，無法打開。劉稱，該對姊妹於太子聯合廣場賣精品，她們的單位滿佈貨物，走廊勉強夠一人走過。

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鄰居：鎚仔敲打單位大門 未能成功救人

周五（31日）觀塘翠屏北邨翠楠樓一單位起火，一對姊妹被困屋內昏迷，她們由消防員救出送院搶救。警方指，警方接獲多個住戶報案，指上址發生火警。消防將火救熄。經初步調查，相信因電線短路肇事，起火原因無可疑。事件中約有100人疏散到安全位置，61歲姓林女戶主及其妹妹，兩人昏迷送往聯合醫院。

據鄰居劉先生表示，涉事單位的一對姊妹居於上址多年，據知她們於太子聯合廣場開舖，經常早出晚歸。「我哋拍門時（被困的姊妹）有應我，話開唔到門、開唔到門！」昨晚聞到有異味，並發現肇事單位火光熊熊，他立即叫醒弟弟幫助救人及通知鄰居離開，其間他們用鎚仔敲打起火單位大門，但未能將大門打開。

起火單位滿佈雜物

「之後好大煙又出火，我哋頂唔順要走，之後消防員差唔多到！」劉先生表示，早前幫該對姊妹檢查電掣，入屋赫見單位滿佈雜物，連關上大門都有困難，「佢哋賣精品雜物好多年，間屋好似擺貨倉咁，啲貨一袋袋放喺度，個單位得條走廊仔，好逼！」