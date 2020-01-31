【8.31太子站．直播】事發五個月　市民太子站外獻花　防暴移除

8月31日太子站衝突事件之後，不時有市民於太子站B1出口獻花悼念、張貼文宣，現場亦多次成為示威衝突爆發點，旺角警署昨日（30日）曾被掟汽油彈襲擊。今日（31日）為事件五個月，下午有帶同鮮花的市民再到太子站B1出口獻花，防暴警員曾步出警署並移除鮮花。

【1930】有市民帶同溪錢及蠟燭，置於太子站B1出口外地面。

【1918】警員離開後市民再次獻上鮮花及紙鶴。

【1910】一名男子於太子站C1出口對開用揚聲器播放歌曲「願榮光歸香港」，兩名軍裝警上前截查，其間男子疑拒絕合作，多名防暴警員再次步出警署。男子其後獲放行，指因揚聲器聲浪問題被截查，男子稱揚聲器不是屬於他，警方要求登記其資料，男子稱「又登，咪登過」，警員其後指他不合作，後來防暴到場，男子留下資料後獲放行，警員取走揚聲器。防暴警員其後又再拆走太子站B1出口外鮮花，有市民在場指罵，警員回應「廢人講廢話，唔使理佢」。