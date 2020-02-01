【武漢肺炎】網購口罩騙案急增至29宗　警拘三人　最細16歲

新型冠狀病毒確診宗數持續上升，本港出現口罩搶購潮，市面「一罩難求」，不少人於網上訂購口罩，然而有騙徒疑藉機騙財。警方截至今日共接獲29宗網購口罩相關騙案，涉及總金額約30萬元，至少三人被捕，包括一名16歲無業男子及一名24歲女子。警方指出，不時有真實賣家因貨源緊張未能準時出貨，事件變成商業糾紛，呼籲市民選擇可靠的網上平台進行購物。

九龍城警區總督察（調查）邱雨星指，警方於1月接獲多名受害人報案，指於網上平台有人以低於市價出售貨物，包括電視機、醫療口罩，受害人於網上轉帳付款後，發現收不到貨物，賣家亦失去聯絡，案件涉及金額為15,000元。警方調查後，今日（1日）凌晨於大埔區住宅拘捕一名16歲無業男子，涉嫌以欺騙手段獲取財產，行動中檢獲電腦、電話等證物。

另外，旺角警區署理總督察（刑事）王浩表示，昨晚（31日）收到大量本地受害人報案，指社交媒體上有不同帖文出售醫療口罩，每盒50元。受害人將款項存入騙徒指明的本地戶口，金額由500元至2,000元，總金額約15萬元，其後發現收不到口罩方知被騙。警方昨晚於天水圍拘捕一名24歲女子，涉嫌以欺騙手段獲取利益，女子為涉案銀行戶口持有人。

網絡安全及科技罪案調查科總督察蕭政廉指，留意到近日網上不同社交媒體有人陸續放售口罩，相信網購口罩騙案或有上升趨勢。警方截至今日共接29宗網購口罩相關騙案，受害人損失由200元至5萬元不等，共約30萬。蕭表示，如案件涉刑事成分，警方會全面調查，但根據經驗，不時有真實賣家因貨源緊張未能準時出貨，事件變成商業糾紛，警方呼籲市民選擇可靠的網上平台，例如運作較久、過往有成功購買經驗的網上平台進行購物。蕭政廉又指，網罪科就網購口罩騙案作中央統籌，與不同調查單位協調工作，加快情報搜集及分析，希望更有效打擊騙案。

警方明白市民「千金易得，口罩難求」，騙徒掌握有關心態行騙，行為不只違法，更是卑劣無恥。東區警區刑事調查隊亦就一宗網購口罩騙案拘捕另一名騙徒，警方會不遺餘力打相關罪案，又指政府早前已說過口罩供應會短期內增加，短缺屬短期現象，市民不需恐慌性搶購口罩。