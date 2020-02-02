【武漢肺炎】區議員接逾千騙案　苦主憂無口罩聲淚俱下：好恐懼

多區區議員召開聯合記者會，指收到市民網購口罩未能收貨的投訴，超過1054人受影響，涉款近82萬港元。區議員指大部分網店以2月初到貨為由，要求買家全數預繳，惟一直未有確實到貨日期。有苦主向《香港01》表示向facebook專頁「素人快報」付全數240元買三盒口罩，上月31日傳出專頁涉嫌騙財後向店舖要求退款，對方聲稱被銀行凍結戶口，處理後明天（3日）會開始退款。該店在社交網站強調自己不是騙徒，有待周一由銀行安排過數退款。

「素人快報」逾700宗案 受害人最小15歲

至少八名區議員經不同社交媒體，包括之前曾被舉報的「素人快報」專頁訂購口罩，涉及「素人快報」的個案超過700宗，涉款超過40萬元。屯門區議員巫堃泰表示，最大單一涉款金額為3,900元，最小金額100元，受害人年紀最小只得15歲。

稱報警店主方退款 苦主憂無口罩多日失眠

化名A小姐的苦主表示，1月30日見「素人快報」聲稱有一萬個馬尼拉口罩可寄香港，有意購買人士可入數至銀行戶口，然後whatsapp入數紙及居住區域。A小姐立刻轉賬，但事後見專頁留言去到遠超一萬盒貨源，心情忐忑，店方一直未有回覆，加上其他網民向供應商求證未有供貨予「素人快報」，於是高度懷疑受騙。她表示直至苦主們聲言報警店方才回覆，聲稱會退款，但網民商量後決定報警求助。惟警方向他們表示店內指會退款所以不落案，直至經區議員一齊報警後才落口供。

她聲淚俱下指當時「三個人分享一盒都唔夠口罩，好多日都失眠」，因為心急所以受騙。「我只係一個普通小市民，相信政府會吸取03年教訓，採實際有效措施，初二已經好多地方無口罩，我哋真係好恐懼呀，真係無口罩賣呀。特首請你可憐下我呢啲小市民，唔該你抑壓炒賣口罩情況，我真係喊呀。仲要搵警察，仲要同呢個人糾纏點樣去退錢，求下你特首你幫下我哋啦！」

A小姐對口罩不足感憂心，不禁落淚。(鄧詠中攝)

涉案金額估計逾百萬

另一苦主B小姐表示坊間一罩難求，大眾都希望在網店買到口罩。她指會被騙主因是「素人快報」一開始聲稱自資買口罩派，但她認為自己有能力都想自己買口罩，然後店方呼籲大家留意facebook，聲稱找到廠商，每人限買5盒，「仲叫唔好入多錢畀佢。」由於當時已有數十人過數，於是心急過數並whatsapp店方，但一直無回應。在留言後兩個多小時有好心網友呼籲「停一停諗一諗」，指店方沒有截人龍，苦主估計受騙金額超過100萬元。她表示：「唔期望追得返，而係唔想更多人受騙，唔想騙徒逍遙法外。」

葵青區議員張文龍稱不少求助是一份媽媽為三四個家人訂口罩，騙案令好多苦主傷心，不止為唔到自己搵口罩，亦要擔心家人安全。他指接獲的求助當中，部分苦主經instagram買口罩，遇到包括一人分身多角收款；另外亦有經網站購買數後一直無回覆，指農曆年假期未營業至今，涉款超過10萬元。他批評政府在區議會申請撥款買口罩程序上，未有充分配合，包括沒有在議員傳閱後按決議批撥款做採購報價，在農曆年假後處理已經太遲。

化名A小姐苦主聲淚俱下，指撲口罩、找警察、追退款已心力交瘁，希望特首協助。（鄧詠中攝）

素人快報原facebook專頁已關閉，相關轉頁「素人快報退款調查區」重申現在等待銀行解封戶口，並回覆訊息，指已約銀行明天（3日）處理，在核對表格和簽名後會安排網上過戶人士退款，經櫃員機過數的人士需要等待。