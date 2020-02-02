【武漢肺炎】網購口罩騙局逾千人中招　無罩苦主哭訴：失眠兼恐懼

多區區議員召開聯合記者會，指收到市民網購口罩未能收貨的投訴，超過1054人受影響，涉款近82萬港元。區議員指大部分網店以2月初到貨為由，要求買家預繳全數，惟一直未有確實到貨日期。有苦主向facebook專頁「素人快報」付全數240元買三盒口罩，上月31日傳出專頁涉嫌騙財後對方要求退款，但對方聲稱被銀行凍結戶口，處理後周一（3日）會開始退款。該店在社交網站強調自己不是騙徒，有待周一由銀行安排過數退款。

「素人快報」逾700宗案 受害人最小15歲

至少八名區議員接獲巿民投訴，表示經不同社交媒體，包括之前曾被舉報的「素人快報」專頁訂購口罩懷疑被騙，當中涉及「素人快報」的個案超過700宗，涉款逾40萬元。屯門區議員巫堃泰表示，最大一宗涉款金額為3,900元，最小金額100元，受害人年紀最小只得15歲。

A小姐對口罩不足感憂心，不禁落淚。(鄧詠中攝)

網店訂單遠超貨源 供應商稱無供貨

化名A小姐的苦主表示，1月30日見「素人快報」專頁聲稱有一萬個馬尼拉口罩可寄香港，有意購買人士可入數至銀行戶口，然後ＷhatsApp入數紙及居住區域，以便安排取貨。A小姐立刻轉賬，但事後見專頁留言的訂貨數量遠超一萬盒貨源，頓感心情忐忑，店方卻未有回覆，加上供應商回覆其他網民查詢時，稱未有供貨予「素人快報」，她高度懷疑自己受騙。

A小姐表示，直至苦主們聲言報警，店方才有回覆，聲稱會退款，但網民商量後決定報警求助，惟警方向他們表示店方指會退款，所以不落案，直至經區議員集體報警後，才獲安排落口供。

「財罩兩失」的A小姐聲淚俱下，指當時「三個人分享一盒都唔夠嘅口罩，好多日都失眠」，又自責因心急所以受騙，哭訴：「我只係一個普通小市民，相信政府會吸取03年教訓，採實際有效措施，初二已經好多地方無口罩，我哋真係好恐懼呀！真係無口罩賣呀！特首請你可憐下我呢啲小市民，唔該你抑壓炒賣口罩情況，我真係喊呀。仲要搵警察，仲要同呢個人糾纏點樣去退錢，求下你特首你幫下我哋啦！」

網購口罩騙局的苦主在區議員陪同下見記者，聲淚俱下哭訴經歷，指撲口罩、找警察、追退款已心力交瘁，希望特首協助。（鄧詠中攝）

涉案金額估計逾百萬

另一苦主B小姐表示坊間一罩難求，大眾都希望在網店買到口罩。她指會被騙主因是「素人快報」一開始聲稱自資買口罩派，但她認為自己有能力都想自己買口罩，然後店方呼籲大家留意facebook，聲稱找到廠商，每人限買5盒，「仲叫唔好入多錢畀佢」。由於當時已有數十人過數，於是心急過數並WhatsApp店方，但一直未獲回應。在留言後兩個多小時，有好心網友呼籲大家「停一停、諗一諗」，指店方沒有截人龍，苦主估計受騙金額超過100萬元。她表示：「唔期望追得返，而係唔想更多人受騙，唔想騙徒逍遙法外。」

葵青區議員張文龍稱不少求助是家中媽媽為三四位家人訂口罩，騙案令很多苦主傷心，不止因自己未能買到口罩，更要擔心家人安全。他指接獲的求助當中，部分苦主經Instagram買口罩，卻又墮入騙局，包括一人分身多角收款；另外亦有經網站購買數後一直無回覆，指農曆年假期未營業至今，涉款超過10萬元。他批評政府在區議會申請撥款買口罩的程序上未有充分配合，包括沒有在議員傳閱後按決議批撥款做採購報價，而在農曆年假後才處理已經是太遲。

素人快報原facebook專頁已關閉，相關轉頁「素人快報退款調查區」重申現在等待銀行解封戶口，並回覆訊息，指已約銀行明天（3日）處理，在核對表格和簽名後會安排網上過戶人士退款，經櫃員機過數的人士需要等待。（受訪者提供圖片）

「素人快報」的facebook專頁已關閉，相關專頁「素人快報退款調查區」重申現正等待銀行解封戶口，並回覆網民指已約銀行明天（3日）處理，在核對表格和簽名後會安排網上過戶人士退款，經櫃員機過數的人士則需要等待。