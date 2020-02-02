【武漢肺炎．直播】九龍灣健康中心作指定診所　居民再次集會商討

武漢肺炎疫情蔓延，九龍灣啟仁街的九龍灣健康中心普通科門診診所被轉為「指定診所」，用於接收相關病人。居民表達擔憂，反對有關安排，繼上周一集會聯署後，今（2日）晚上7時，區議員畢東尼、尹家謙、麗晶花園業主委員會及麗晶居民權益關注會，再於麗昌羽毛球場舉行居民大會，商討下一步對策。出席居民大會的人數達200人。

【20：04】急症室醫生鄔悅康指，「武漢肺炎」的病徵不明顯，潛伏期可長可短，難以將每個發燒病人入院及接受測試，或已有「隱形病人」潛伏社區，他提醒要全民戴口罩及勤洗手。他指新型冠狀病毒暫時相信是飛沫傳播，口罩不要重用，除罩時不要接觸口罩向外一面。至於是否需要戴N95，他指N95是否有效要視乎是否貼合面形，認為現階段毋須N95。他並呼籲大家不適看醫生時，要提供旅遊紀錄。

【20：01】佛教慈敬學校校長莊聖謙指，該校在九龍灣健康中心旁邊，他與另兩間學校了解，三校皆有共識，認為選址不宜，引起公眾疑慮，希望政府重新考慮適當的地方，以保障居民人身安全。