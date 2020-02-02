【羅湖站爆炸品】膠袋裝兩爆炸裝置起火冒煙　Tg頻道認責

本港一周內發生第四宗爆炸案。東鐵綫羅湖站列車發現裝有電線裝置的可疑膠袋，職員帶至月台及報警。警方調查時，膠袋傳出聲響，繼而著火冒煙，爆炸品處理課其後在膠袋內發現兩個爆炸裝置。警方封鎖羅湖站調查，大批旅客無法經羅湖離境。案發後4小時，曾策劃大年初三明愛醫院爆炸案、名為「九十二籤」的Telegram頻道承認責任，表明要警告內地人切勿再來港。警方稍後將交代案情細節。

今日（2日）下午近4時，東鐵綫羅湖站三號月台有可疑物品，懷疑是爆炸品，上水站往來羅湖站的列車服務暫停，港鐵雖安排接駁巴士接載乘客到羅湖，但由於警方已封鎖羅湖站調查，大批旅客需要原車折返，經由其他口岸離境。

警方表示，下午約3時10分左右，港鐵職員在一列已抵達羅湖終點站的載客列車上，發現一個膠袋。職員將膠袋帶到月台後，發現內藏可疑電線裝置，故報警求助。警方立即封鎖現場，等候爆炸品處理課到場。在下午3時50分左右，該可疑物品突然發出聲響並著火燃燒，冒出大量白煙。經爆炸品處理課人員檢查後，發現膠袋內共有兩個爆炸裝置。警方稍後將會見傳媒交代案件詳情。

社交通訊軟件Telegram頻道「九十二籤」在晚上7時許承認與案件有關，並警告內地人切勿來港散播病菌，「這次的羅湖炸彈是我們放的，關口炸彈我說得出做得到」，更揚言不管警方佈防有多嚴密，都會有不同方法放置炸彈。

曾認與大年初三明愛醫院爆炸案有關

「九十二籤」非首次承認與本港過去爆炸品案件有關，更曾明言將會針對關口，放置真正的炸彈。上月27日（大年初三）凌晨2時31分，明愛醫院急症室男廁內有有土製炸彈爆炸，警方在馬桶後方發現電線、電池及破碎玻璃樽，相信土製炸彈內有500克的炸藥粉末，透過加熱電芯造成爆炸。事發兩小時後，TG頻道「九十二籤」認責，不滿政府未有封關，並要求醫護人員罷工。

同日（27日）晚上10時20分，佐敦道佐治五世紀念公園一個傷殘人士廁所內發生爆炸，釀成大火及破壞。不過，此案件未見有頻道出面承認責任。

深圳灣口岸曾有遙控爆炸品

至於上月28日上午10時25分，深圳灣口岸香港境內接近公共交通工具上落位置，一個垃圾桶內傳出巨響，警方調查後在垃圾堆中發現一個無線電話搖控裝置及爆炸品。此案件發生前三分鐘，Tg頻道「老豆搵仔」預告第一枚炸彈會在「非鐵路連接嘅口岸」，並保證不會傷及無辜。案件發生後約3小時，承認責任，並指深圳灣口岸只是一個開始，要求政府兩日內完成封關，遣返所有在港內地人，如果3日內沒有確實防疫措施，會計劃破壞中港兩地鐵路及幹道設施。