貨櫃碼頭發泡膠箱起火　消防灌救發現兩處火頭　疑涉縱火

昨日(2日)深夜11時左右，消防接獲報案指，昂船洲貨櫃碼頭南路、八號貨櫃碼頭對開發生火警。消防到場發現火勢猛烈，而且現場有兩處火頭，遂動員兩隊煙帽隊及兩條喉灌救。

消防將火救熄，初步調查得悉起火物件為一批放置路邊的發泡膠箱，起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」跟進。

現場位置為貨櫃碼頭南路、靠近興華街西迴旋處一條掘頭路。發泡膠箱的物主李先生指，上址擺放了逾兩萬個發泡膠箱，為暫時擺放，作回收之用。今次損失上萬元。

警方回覆指，現場為興華街西近九龍巴士廠。2月2日晚上10時56分，警方接獲途人報案，指上址有發泡膠箱起火。人員接報到場，消防將火救熄。初步調查相信起火原因有可疑，案件列作「縱火」，交由葵青警區刑事調查隊跟進。事件中無人受傷。

發泡膠箱起火事件時有所聞，2016年，葵涌碼頭貨櫃場發生三級火警，涉事回收場存放大量發泡膠，當時估計因火頭蔓延至附近易燃物，引發爆炸。

去年3月26日凌晨，一批擺放於荔枝角道與東京街交界、長沙灣蔬菜批發市場對開一批發泡膠箱突然起火，濃煙直捲半空，火勢險波及鄰近貨車。消防將火救熄事後，數千多個發泡膠箱付諸一炬，火警起因初步相信無可疑。而荔枝角道與東京街交界位置，更曾多次發生發泡膠箱起火的同類火警。包括2018年1月及2017年1月初。

另外，2017年5月，上址馬路旁一堆發泡膠箱突然起火，當時外兩名男工人正於旁邊地盤一個工作台，吸入濃煙後不適送院。

起火現場有上萬個發泡膠箱。(陳永武攝)