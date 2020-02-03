覷準過年店舖囤積現款　「韋家幫」來港爆竊　遭O記一網成擒

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）探員今日凌晨約2時，在紅磡一帶埋伏。期間探員在寶其利街一間找換店，發現4名可疑男子，正企圖爆竊，遂上前阻截及拘捕。O記署理總督察劉俊彪指出，被捕人年齡由23歲至30歲，分別姓顏、姓張、及兩名姓韋，據知由廣西來港。其中3人為非法入境者，1人則持港澳通行證，1月底抵港。探員在他們身上搜出一批爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批等，及一些口罩及手套。警方聯絡店主返舖點算，證實並無損失。

劉表示，警方在最近數月發現，爆竊案有上升趨勢。根據情報顯示，有犯罪集團覷準過年期間，一些商戶未及將現金存入銀行，而囤積大量現鈔在店內的機會，向保安程度較低的店舖落手爆竊。

警方指，相信已瓦解一個爆竊集團，被捕人士包括爆竊集團的主腦及骨幹，涉嫌「非法入境」及「爆竊」，通宵扣查。警方正調查他們有無涉及其他案件；至於他們的關係，現正調查當中，不排除稍後有更多人被捕。警方強調，「入屋犯法」罪名一經定罪，最高可被判囚14年。警方又呼籲店主及員工，應鎖好門閘，盡量別將大量現金留在店內過夜，同時加強保安措施，如安裝警鐘。

「韋家幫」在盜賊界可謂相當出名，主要成員為廣西韋氏同鄉，由90年代起，已不時來港澳、甚至南下南洋作案。本港近年涉及「韋家幫」的案件亦不少，主要針對豪宅及獨立屋。其中2017年2月，兩名「韋家幫」賊人企圖闖入藝人吳鎮宇位於西貢的獨立屋，遭保安發現，報案被擒。