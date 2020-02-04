【刀賊劫的士】深水埗的士司機遭箍頸打劫　奮力抗匪雙手被割傷

凌晨2時許，深水埗發生行劫案。據報一輛的士，在長沙灣道近桂林街，接載一名男乘客前往巴域街石硤尾街市。惟當的士駛至石硤尾道與大埔道交界時，坐在後座的男乘客突然露出賊相，從後向司機箍頸，並用一把利刀指嚇打劫。司機與賊人發生糾纏，賊人未能搶去賊物，事敗奪門而逃。司機力保財物不失，惟雙手被刀割傷，自行報案求助。警方到場兜截，並未發現賊蹤。救護員為司機治理傷口，再送往明愛醫院診治。現場消息稱，賊人年約20多歲，案發時未有戴口罩。據司機形容，該把利刀鋒長約8吋，刀鋒呈彎曲狀。

警方指，凌晨2時14分，警方接報指深水埗巴域街與石硤尾街交界發生行劫案。警方接獲一名姓曾(54歲)的士司機報案，指一名男子登上其的士，當的士駛至上址時，該名男子以一把約40厘米長的刀指嚇司機，並企圖劫去其財物。糾纏期間司機手受傷，賊人其後沿石硤尾街方向逃去。警員接報到場經初步調查，案件列「企圖行劫」，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。的士司機沒有財物損失，清醒被送往明愛醫院治理。警方指，涉案疑人為一名年約20歲本地男子，案發時身穿黑色上衣服及戴黑色鴨嘴帽。