【武漢肺炎】擴大封關後　中旅新增三條深圳灣巴士線直達港九新界

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，行政長官林鄭月娥昨日(2月3日)宣布新防疫措施，進一步擴大局部封關。新措施已於今日(2月4日)凌晨零時零分起，關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭。現時旅客僅可從深圳灣大橋、港珠澳大橋及機場往返香港及中國內地。

三天之前，中旅巴士在官方網站發出緊急通知：「因受疫情影響，為落實疫情防控響應，打贏此次疫情防控戰，中旅巴士內地往返香港、澳門/珠海的相關班次將出現大幅短暫調整。深圳灣口岸往返香港九龍、新界班車正常運營，往返香港港島區域通勤早班車僅保留07:30班次，其餘往港島方向維持半小時一班正常服務。」

及至今日凌晨新措施實施後，中旅巴士隨即在網上發出「緊急公告」，指會緊急新增3條巴士線，由深圳灣直達港島(上環及灣仔)、九龍(太子旺角維景酒店)及新界(屯門及荃灣)，而班次更加密至15分鐘至30分鐘一班。3條線服務時間均由上午7時15分開始，港島線於晚上9時半收車；九龍線營業至晚上11時20分；而新界線則於晚上11時為尾班車。

該公告更附有無線電視有關政府防疫記者會的新聞截圖，指特區政府會於凌晨關閉羅湖、皇崗及港澳碼頭等口岸。同時又稱：「中旅巴士為切實履行好央企的使命和責任，第一時間調整車力，全力供應深圳灣口岸往返香港市區線路，新增直達線路，滿足廣大群眾的跨境出行需求。」

翻查資料，中旅巴士原本由香港往返深圳灣口岸的路線，本港上落客的站頭包括銅鑼灣維景酒店、灣仔、上環、旺角、太子、荃灣、屯門、元朗、迪士尼樂園及香港機場，約半小時一班車。