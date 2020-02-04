【武漢肺炎】新冠狀病毒致死遺體　衛生署列「第2類」級別處理

本港出現首宗因武漢肺炎而死亡的個案，39歲居於黃埔花園的男病人，早前確診感染新型冠狀病毒，今（4日）早病情惡化，於瑪嘉烈醫院逝世。醫管局表示，因武漢肺炎而死亡的個案，屬衞生署《處理及處置屍體時所需的預防措施》中屍體分類「第2類」級別，該類屍體必須要入屍袋，為免感染，一般不應進行驗屍，遺體亦不可以進行防腐處理。

死者於上月31日被送往瑪嘉烈醫院隔離診治，今日證實死亡。（資料圖片）

衞生防護中心早前指，男子於上月21日曾乘搭高鐵由本港往武漢，並於兩日後返港，惟男子於上月29日起出現肌肉痛，上月31日發燒入住伊利沙伯醫院，其後確診感染新型冠狀病毒。男病人的太太、女兒、兒子、家傭及母親被送入檢疫中心接受隔離監測，其母親其後亦確診感染新型冠狀病毒，由於她近月並沒有外遊的記錄，疑被兒子感染。

死者母親日前亦確診。（資料圖片）

醫管局回應指，因武漢肺炎而死亡的個案，屬衞生署《處理及處置屍體時所需的預防措施》中屍體分類「第2類」級別，會以黃色標籤作出識別。根據指引，職員在處理屍體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣/抗水保護衣外加膠圍裙、和外科口罩，如可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。對於為感染第 2類所列傳染病的屍體進行剖驗，會令員工承受不必要的感染風險，因此一般不應進行驗屍。

感染武漢肺炎死亡遺體與感染沙士遺體同列第2級

根據《處理及處置屍體時所需的預防措施》，屍體可按疾病的傳染途徑和不同程度的感染風險，由低至高風險分成3類。因武漢肺炎而死亡的遺體，與2003年的沙士同級，列為「第2類」的屍體，另外，因愛滋病、丙型肝炎、禽流感等而死亡的遺體亦屬「第2類」。該類屍體必須要入屍袋，不可以進行防腐處理，遺體可供瞻仰遺容，惟不宜於殯儀館內裝身及化妝，建議以火葬較適宜。而最高風險的「第3類」屍體，主要感染了炭疽病、鼠疫、狂犬病、病毒性出血熱等。