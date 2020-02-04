【武漢肺炎】何文田女患者佐敦開服飾店　初六曾開舖　面色欠佳

本港至今（4日）累計共17宗確診個案，當中一宗死亡，衛生署首度確認有本地感染個案。其中第16宗個案，家住何文田半山壹號的64歲危殆女患者，在佐敦恒豐中心經營服裝店，今午衛生署派員聯同恒豐中心職員進行清潔消毒，各商舖亦連忙為店內消毒。女患者服裝店的同層商舖職員指，女患者於年初六（30日）曾返店，據悉她坐在店內，面色欠佳，未知當時是否已染病。她對事件感擔心，但仍會繼續上班。

衛生署派員至恒豐中心消毒

第16宗感染個案女患者家住何文田半山壹號，在佐敦恒豐中心LG8號舖經營一家名叫「Fresh Up」的服裝店。今（4日）下午，兩名身穿保護衣的衛生署職員到恒豐中心進行清潔及消毒，包括廁所位置，商場亦派職員一同清潔走廊等空間，其他商舖則自行於店內清潔。

張小姐表示對商場有人確診感擔心，但亦要上班。（陳浩然攝）

指女患者初六曾到服務店 同層商舖職員感憂慮

女患者服裝店同層商舖店員張小姐表示，該服裝店開業十多年，過年前亦有開門做生意，當時女患者看似無恙「好正常」，同事稱女患者初六曾到服裝店，「個面睇落唔舒服」。張小姐指，中午有衛生署人員查問附近商舖職員是否曾接觸過女患者，得知確診消息，她感到憂慮，「我哋梗係擔心，一講完成間舖消毒，即刻（酒精）搓手，但會繼續返工，驚唔到咁多」。

該名64歲女患者為本地感染個案，她無外遊紀錄，其兒子曾到過日本、台灣。她於1月23日（年廿九）出現咳嗽，同日到嘉賓大廈求醫，至2月1日（年初八）入住伊利沙伯醫院，其後情況轉差，轉至瑪嘉烈醫院治療，目前需要插喉，情況危殆。

患者住半山壹號15座 管理處﹕已清潔大廈

至於女患者所居住的何文田半山壹號15座，管理處指接獲衛生署通知，該婦人為15座住戶，惟未知患者是否有親友同住，亦未知有無親友被隔離；管理處已安排身穿保護衣的清潔人員清潔15座各樓層、屋苑公眾區域及各大廈；屋苑健身室、會所及泳池亦已經關閉，直至另行通知。

住戶沈女士指，對於屋苑內有確診病例，沈女士亦直言「好驚」，故外出時「口罩、消毒液係必備」，同時會自備紙巾按大門及升降機按鈕。而平時外出回家後亦會立刻清潔鞋底，而現在更打算回家「即刻沖涼洗頭，整身洗嗮」。另外，為免家中外傭染病，她平時選擇親身外出買餸，「始終自己衛生意識強啲，而佢(外傭)有事即係我有事。」