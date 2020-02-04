【武漢肺炎】抗議不封深圳灣　警拉人射催淚彈　區議員背、手中彈

本港武漢肺炎疫情日趨嚴重，港府宣布擴大局部封關，惟深圳灣口岸卻未封關，有人擔心屯門、天水圍、元朗各區人流會益增。據了解，周二（4日）晚上有示威者在天瑞邨抗議，防暴警其後到場舉黑旗，並拘捕13人。其後，一名中年男子在天瑞商場外被「私了」，之後逃至商場內暫避。至晚上10時38分，防暴警施放多枚催淚彈及橡膠子彈，有催淚彈射入天瑞商場。元朗區議員伍健偉背部及手部被橡膠子彈及催淚彈射中受傷，由現場的義務急救員治理。

今（4日）晚上9時許，天水圍天瑞邨有示威者聚集抗議，不滿深圳灣口岸未有封關，其間有防暴警到場拘捕多人，據悉至少13人被捕。區議員林進表示，今日天水圍進行抗議深圳灣口岸不封的遍地花開活動，要求當局全面封關。其間天瑞邨有年輕人被捕，防暴於邨內及明渠位置進行搜捕。

至晚上10時許，一名中年男子在天瑞商場外受傷，滿臉鮮血，他獲義務急救員治理，其後逃至商場內暫避，之後自行起身離開商場。大量防暴警於天瑞邨增援，先後舉旗示警，並施放胡椒噴霧、催淚彈及橡膠子彈。元朗區議員伍健偉背部被橡膠子彈射中，輕微燒傷，由現場的義務急救員治理。

元朗區議員伍健偉表示，警方早前在天瑞邨一帶進行拘捕行動，他在現場維持秩序，而當時警方原本準備離開，而聚集人士亦開始散去，防暴警突然走回邨內舉起黑旗，並衝前用胡椒噴劑噴向其面部，伍轉身欲離開，突被警方近距離向背部射催淚彈及橡膠子彈，背部及手部皆中彈，他的手現無法郁動。他將會上救護車送院接受治理。他表示會向警方投訴，要求嚴正跟進事件。

元朗區議員手部及背部中彈受傷。（王譯揚攝）

區議員巫啟航助理王小姐表示，較早前區議員接獲街坊消息，指天瑞邨有大量警車，先有4女1男年輕人被警方截查，後帶回警署，其後再於附近拘捕多人。她指，初步證實有13名年輕人被捕，當中一名未滿16歲，全部帶返天水圍警署，巫啟航、林進等區議員及律師已抵警署協助。

消息指，天瑞邨有13人被捕。（網上影片截圖）