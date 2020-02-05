港鐵大埔墟站月台現可疑物品　大學至太和站暫停服務

今早(5日)8時半，警方接報指大埔墟站4號月台位置，發現一個可疑鞋盒，初步調查後暫時不需要疏散，爆炸品處理課將於稍後到場。目前案件仍在調查中，列作可疑物品發現處理。

大埔墟站暫時關閉

港鐵表示，為配合大埔站的警方行動，目前大埔墟站需要暫時關閉，大學至太和站服務暫停。紅磡至大學站維持10分鐘一班車，太和至上水站維持10分鐘一班車，太和站暫停服務，港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。

港鐵指東鐵綫列車預計需要額外行車時間。

各區近日現多宗爆炸案

昨晚（4日）近11時許，荔枝角政府合署殘廁及美孚地鐵站出口位置，分別發生爆炸及縱火案，案件交深水埗重案組接手調查。

本月初（2日），東鐵綫羅湖站位置，有職員發現列車內有一個膠袋，帶至月台發現可疑電線裝置，物品一度起火及冒煙。警方及後封站調查，上水往來羅湖的列車服務暫停，爆炸品處理課調查後發現膠袋內有兩個爆炸裝置。事件發生後，有Telegram頻道承認責任。

另外，1月28日，警方接報指於深圳灣口岸公廁外有可疑物品，爆炸品處理課人員其後到場調查。另外，1月27日，明愛醫院急症室廁所、佐敦道佐治五世紀念公園殘廁亦先後發生爆炸及起火案，當中部份事件事後有Telegram頻道認責。